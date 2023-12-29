iPad 掉郵筒｜人們崇尚「路不拾遺」的美德，但如果拾到他人的物品時，想要歸還的話，各位又會採用甚麼方法？日前有人就在巴士上拾到一部他人遺漏的 iPad Pro，卻未有向警局或巴士站處報失，後來採取的行動更被網民圍插。



好心人拾獲iPad、未報失卻直放郵箱

一名巴士乘客日前在 Facebook 的一個失物認領群組分享，指他在車上撿到一部 iPad Pro，卻因為自己乘搭的是城巴，將iPad 交給九巴車站的站長時諸拒，而他又不想要進入警署報失，最後居然將之掉入馬鞍山郵政局門外的郵箱之中，並出 Post 著失主自己到郵局認領。

網民拾到iPad 後，竟未有報失，逕自將其投入郵箱當中（圖 Facebook）

帖子一出，不單在原先的群組被熱烈回應，更被其他網民分享到各大群組進行討論，絕大部份留言都指原 Post 者「好心做壞事」，認為並不是所有失物都可以透過投進郵箱處理。

其實一眾網民對於原Post的批評並不無道理，一來 iPad 本身未必有像身份證、銀行卡等等證件般有可以查詢的個人訊息，即使郵局收到都未必可以聯絡失主；另一方面今次丟失的是 iPad Pro，屏幕既大又有一定重量，投進郵箱之內，隨時就因而受損，就算失主前往郵局，領回的亦未必是一部完好的 iPad 了，難怪有不少人留意指出這種行為只是在「玩死失主」。

iPhone、iPad 遺失如何做？Apple 官方這樣建議

如果真的遺失 iPhone、iPad 或 iPod Touch，Apple建議先透過 Find my App 尋找手機位置，再將裝置標示為遺失，透過密碼遙距鎖定裝置，保障資料安全。及後，應報失裝置，如能提供裝置序號更佳。如怕手機內的資料會被人看到，可以在 Find my App 遙距清除裝置，並向流動網絡供應商報失裝置，先停用帳戶以免號碼被人使用。

打開遺失模式後，iPhone將會不能使用，更可以留言讓拾獲者看到（圖 CNET）

另一點必須提醒，如購買了附有失竊及遺失保障的 AppleCare+ 計劃，可向 Apple 提出 iPhone 替換索償，而且切勿在索償獲批前，從 Find my App 或 Apple ID 移除遺失的 iPhone。