不衝Wi-Fi 7！推介5款平價Wi-Fi 6路由器、記住4大購買貼士免買錯

平價 Wi-Fi 6｜來到 2023 年尾，Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7 這兩大新世代的 Wi-Fi 制式經已面世，同時不同廠商的 Wi-Fi 7 Router 亦陸續推出市場。然而作為一般用戶，Wi-Fi 7、甚至 Wi-Fi 6E 的絕大部份規格其實各位都未必用得著，更多的人需要的只是一個「足夠好」的網絡環境，如此一來，問世數年的 Wi-Fi 6 路由器目前正是性價比最佳的時間。



以下《香港01》記者就為大家帶來幾個 2023 年入手 Wi-Fi 6 路由器時的幾個選購貼士，同時也為大家帶來幾款值得考慮的機型選擇。

2023 入手平價 Wi-Fi 6 路由器 4 大考慮

【1】頻寬數量

Wi-Fi 6 主要使用 2.4GHz 及 5GHz 兩大頻段

在購買Wi-Fi 6路由器時，在型號後方多數會加入一個「AX」前綴的數字，例如「AX3000」、「AX1800」等等，其實亦即這款路由器 2.4GHz 以及 5GHz 頻段之頻寬的總和，此數字象徵著此路由器的網絡負載能力，數字上越高越好，代表著它可以同時支援更多設備上網。

【2】是否需要Mesh？

Mesh Wi-Fi 由 Wi-Fi 6 路由器問世之後開始流行，理論上可以提供更好的家庭覆蓋，尤其是在大型或多層住宅中。

如果你的家居佔地多、房間分隔多，意味著單個路由器傳輸訊號會有更多死角，此時利用 Mesh Wi-Fi 就可以將訊號盡可能覆蓋家中不同的角落；反之，如果家佔面積不大、甚至沒有房間的話，單一 Router 已經足夠，並不需要 Mesh。

【3】LAN線輸出

可能有人會認為「都已經是無線網絡，為何還要考慮 Router 上有否 LAN 線輸出埠？」但其實 Wi-Fi 無線輸出的穩定性、速度再高也好，在 Wi-Fi 6 的世代，仍然比不上一條實體的 LAN 線。

如果你的網絡設計中有個人電腦、遊戲機、NAS 等等需要穩定連線的裝置，在入手 Router 時最好就留意一下其內置的 LAN 線輸出是否充足。

【4】設定難度

對於非技術性用戶來說，路由器的配置難易程度是一個重要考量。近年不少 Router 廠商都會加入手機 App 設定，以求簡化 Router 的設定以及管理程序，而這些 App 的設定往往與廠商的規模有關。

絕大多數大品牌 Wi-Fi Router 都可以用 App 進行設定（圖 Netgear）

故各位在留意 Router 的價格之餘，亦不要貪平而入手品牌名不經傳的 Router，令自己在設定這一步「卡關」。

2023 年尾抵買平價 Wi-Fi 6 Router 推介

Netgear Nighthawk MK62 AX1800（2件裝、售價約＄1,100）

去年曾經被美國消委會 Consumer Reports 推薦的 Wi-Fi 6 Mesh Router 之一，Netgear Nighthawk 在同品牌的 Mesh 出品中算是平價選擇，頻寬稍少是它的明顯缺點，不過勝在 Netgear 在 Mesh Router 方面的領導地位，提升了其在設定方面的簡易度。

Linksys 雙頻 AX1800 WiFi 6 路由器 E7350（售價約＄500）

在 1800Mbps 頻寬的型號當中，平價選擇有很多，Wi-Fi 老字號 Linksys 這款 E7350 價格相當抵玩，至少外型、用料不失禮，單機價只＄500 左右，還支援 Mesh 功能，可以再向上擴展網絡覆蓋。

TP-Link Deco X60 AX3000（售價約＄900）

如果想以更少預算入手更高頻寬的型號，可以考慮一下 TP-Link 的 Deco 系列熱賣之作 X60，其入門版本以單個出售，但亦支援 Mesh 功能，用戶可以按自己需要再添置另一個 X60 作擴展，但如果一開始就有 Mesh 需求，不妨直接入手 2 個裝／3 個裝。

ASUS TUF Gaming AX3000 雙頻 WiFi 6 （售價約＄1,000）

ASUS 旗下的中階電競設備品牌出品的 Router TUF Gaming AX3000 ，除了一貫的 Wi-Fi 6 Router 該有的功能之外，又加入了遊戲專用的 LAN 線輸出、在開啟 VPN 同時不影響遊戲網速的「VPN Fusion」等獨家功能，最重要是香港售價已調至 ＄1000 上下，非常抵玩。

Huawei AX3 Pro（售價約＄360）

華為除了手機、平板之外，年前在香港的 Huawei AX3 Pro 亦非常受歡迎，其主要原因就是 － 平價。其以＄400 以下的價位就可以入手一款具 3000Mbps 頻寬的 Wi-Fi 6 Router，同時還支援 Mesh，即使覆蓋全屋，付出的金錢隨時剛好等如他牌的一機售價。