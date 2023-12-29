首個AI女優IG、番號｜早前分享過日本會有首位 AI AV女優登場，木花愛（木花あい）的 IG 更有著 1.2 萬人追蹤，可見有不少粉絲期待首位 AI AV 女優。木花愛的出道作亦在 12 月中已經上架，全片 35 分鐘，可是在 DMM 中卻收到很多用戶的負評。



由娛樂製作公司 L-Promotion 製作的木花愛（木花あい）雖然是 AI 女優，但總製作時間長達約 1 年，屬正統派的大型新人女優。165 cm 高、擁 88G／55／83 的逆天三圍，官方聲稱其擁有高級臉蛋和修長身材，而且在 IG 的照片中的確看到比一般 AI 更高質的生成效果。

出道作AIDV-001（圖片來源：IG@kihana_ai）

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木花愛的出道作在 12 月 22 日上架，除在 DMM 擁出下載版外，更在實體 DVD 店推出光碟版。可是在 DMM 中，有很多用戶留下負評，平均得分只得 3分（5分滿分）。用戶指出，木花愛的影片原來是真人拍攝後，再換上 AI 面具而已，與「Deepfake」影片概念相同。因此在全片中，木花愛會非常不自然地盯住鏡頭，而且面部表情變化不大，甚至有用戶覺得有點可怕。

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原來 L-Promotion 曾在官網上招募 AI Model，吸引一些不想露臉的女生應徵，保留其頭髮、輪廓、身體、聲音，再使用 AI 技術把木花愛的面部換上去製成 AV。可是，這與當初期待的全 AI 生成女優製作的 AV 有很大出入，現在有種掛羊頭賣狗肉的感覺，難怪已購買的用戶會如此大怨氣。

木花愛IG：kihana_ai