日本福袋開封2024｜高達模型、PKM卡、Switch、中古遊戲全線中伏｜日本每年年末都會以「福袋」方式清舊貨，玩具、電子遊戲、對戰卡牌、衫褲、食物甚麼福袋也有。袋子全部密封，商品總值必定超過定價，但九十是「福」還是日本人稱為「鬱袋」中伏垃圾，就睇你運氣！所謂睇人PX最開心，YouTube 福袋開封動畫亦大把人睇。



天寒地凍為何北海道有大班人在街頭野外露出？原來這裡是札幌的Apple Store，他們在等1月3日開門，發售多款Apple 福袋。玩法是購買各式電子產品都有不合金額的apple gift card回贈，還加送龍年限定版AirTag！網民計過數，最抵是買macbook，最高有30000日圓gift card回贈！

在極寒天氣中，北海道Apple Store門前有大量市民露宿，為的是等1月3日開店買Apple 福袋。

著數包括龍年限定版AirTag，最高3萬日圓gift card，買app store 儲值卡9折券等。

1萬日圓高達模型福袋｜竟有唔值錢打磨棒、地台

高達模型的炒賣高峰期已過，福袋是店家最好的清「山積」玩法。有網民購買了1萬日圓福袋，內面竟然是一些不值錢的小工具和action base地台，但加埋幾盒高達，總值接近1千港元。

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另一套1萬日圓高達雖然總值較低，但就有魂限模型，好過收大埋無用之物。

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龍珠鬱袋｜10000日圓買幾隻無人要景品

1萬日圓的龍珠福袋，內面只是總值8000日圓、7款冷門一番抽景品。

10萬日圓中古game福袋｜混入兩隻爛封面花碟

有網民花10萬買了Book off的中古game福袋，但發現入面有兩隻本身已不值錢，還有爛封面花碟的垃圾，極度嬲嬲豬。

拉打SHF真伏雕福袋

幪面超人shf可動figure系列8000日圓福袋，嘩！有Amazing Mighty黑金古迦！sorry並不是1300蚊真骨雕版，只是2011年舊款（值200），只得build sparkling叫值錢一點，真想講聲「雕」你。

湊あくあ生放送抽Pokemon卡．戰利品總值超預期

超高人氣Vtuber 湊あくあ在1月2號晚直播爆開10萬日圓 Pokemon card，先不講開封結果あくあ戴毛毛手套開箱超可愛，最終結果都相當不俗，上網計過貨品總值超過福袋價錢，而且有1張是あくあ想要的目標，加上Superchat又大量課長「年玉」（新年利是），UFFL。

湊あくあ 影片截圖

貨不對辦Switch遊戲福袋

這個售7700日圓的Switch game福袋，袋面印有5款遊戲，並講明袋內必定會有其中4款，當中《零～月蝕的假面～》《Metal Gear Solid collection》香港價都過3百，但亦有超級值崩糞game《達爾大冒險 反手聖光劍》，不過5分4機會中好物、仍然吸引。有網民購買反拍片開箱，竟發現貨不過對辯，袋內只有圖中3隻遊戲。好在只值500日圓的極品垃圾《Q版職業棒球》變了約值2000日圓的《彈珠人R2》，總算冇蝕。

貨不對辦Switch遊戲福袋

貨不對辦Switch遊戲福袋

One Piece 福袋有點伏

近幾年One Piece人氣跌至冰點，在日本可見景品是完全無人買。但有同好仍然大花3萬日圓買OP福袋，但內容就不算很吸引。

紅白機福袋唔值錢但開心

最後有人拍片開3000日圓紅白機game，20盒帶全部無包裝箱、說明書，面價值9059日圓其實都是「蟹貨」，不過有Mario、月風魔傳，當買回憶都開心