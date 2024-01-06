2024 平價 5G Plan｜踏入新一年，不知各位又有否打算為自己「去舊迎新」？除了換新手機、電腦，選擇一個合適自己的手機上網 Plan 似乎都是一個不俗的選擇。正好這陣子不同的電訊商都有 5G Plan 的限時特價優惠，如果有興趣上台／轉台的話就抓緊機會出手啦！



中國移動「跨年優惠」送現金券、平均月費＄109

一向在價格上甚有競爭力的中國移動香港，除了性價比相對高的＄149／50GB 方案，又有網店獨家的＄125／20GB（其後限速最高 1Mbps）。

而適逢新年，中移動就額外提供了「跨年優惠」，上台額外再送＄400 超市現金券及 1GB 的內地／澳門數據，如果連同「攜號上台免$18/月行政費」的優惠一併計算，24 個月合約期間每月平均月費都只是＄109，是近來最抵玩的 5G Plan 之一。

中國聯通 Cuniq ＄118 有 24GB

講到平價，同樣是來自中國內地的電訊商在 2024 年一樣延續了早前的限定優惠，選用＄118 月費的方案，除了方案本身的 10GB 數據之外，每月還再加送 14GB 數據，即合約期內每月有 24GB 數據（其後限速最高 1Mbps），性價比不差，但由於中國聯通的 5G 都是租賃其他電訊商，穩定性上是另一值得留意之處，單純以價格先決的話可以考慮。

香港寬頻 N Mobile 5G 月費 $128 起

香港寬頻早前推出了全新的電訊品牌 N Mobile，即使沒有任何優惠，其最平價的 5G 方案都可以＄128 月費享用每用 20GB 的 5G 數據（其後限速最高 1Mbps），價錢上較中移動、中聯通貴一點，但就加送 14 日 Global SIM 旅遊數據卡服務，整體性價比仍然值得一提。

3HK 月費＄124 有 30GB 用

20GB、24GB 數據都未必夠用？3HK 就將上年尾推出的限時優惠延續到 2024 年，成為常規 Plan 中的最平價選擇，只需要＄124 月費就可以享用 30GB 數據（其後限速最高 1Mbps），不單數據更多，中聯通與香港寬頻都是租用 3HK 的網絡，3HK 可以動用自家網絡自然有一定優勢。