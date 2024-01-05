洗衣機禁忌｜明明已經時常洗衫，但衣服總是有異味，有多少人有同樣煩腦呢？可能是你使用洗衣機的方法錯誤，令洗衣機的清潔效率大減所致。日本 TBS NEWS DIG 找來洗衣店的職員解釋，正確洗衣機用法。



TBS NEWS的調查發現，很多人都會一次過把大量衣物放入機內清洗，以為只要機門能蓋上就OK，無視洗衣機的容量。洗衣店專家指出，當洗衣機內的衣服過多，洗滌效果就會只剩下三分之一。

7成滿洗衣機才能發揮真正效果

從測試中可見，當洗衣機放入適量衣物時，無論什麼位置的衣物都能徹底清潔。可是，洗衣機過滿的話，放在最上或最外的衣物就會得不到充分清潔。那放多少才算適合呢？專家指出最多是洗衣槽的 7～8 成滿，以直立式洗衣機為例，即是必須在放完待洗衣物後，仍能見到洗衣槽的銀色部分（約5cm）；滾筒式洗衣機，則要關機門後仍留有約一半空間。

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為何衣物越洗越臭？

如果平時使用洗衣機，也是會塞滿衣物的話，當衣物在每次都得不到充分清潔時，洗完也會繼續帶有污垢，反覆穿上再累積污垢，久而久之就會越來越臭。如以為落多一點洗衣粉就能解決就大錯特錯，過量的洗衣劑不能被水稀釋和帶走，同樣會令衣物變臭，甚至令洗衣機底沈澱大量污垢。

資料來源：TBS NEWS DIG