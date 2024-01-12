華裔女TikTok哭訴法國冷待遊客｜540萬網民收看：對唔住我地係i人｜TikTok（抖音）博客Angela （＠realphdfoodie）因看了《艾蜜莉在巴黎》 (Emily in Paris)，幻想中的法國美麗又浪漫，街上的法國人時尚又友善，決定跟足劇集主角戴上貝雷帽，隻身獨遊法國，誰知玩完德國、意大利，到達法國里昂幻想就馬上破滅！



Angela以「France make me Cry」為題自拍Tiktok片數法國的不是，被法國《20分鐘報》及美國《The Times》分享報導，吸引了540萬人收看影片，成為國際級話題。

Angela（＠realphdfoodie）北京出生長大，20年前出國留學並取得美籍，近年心血來潮決定跳出舒適圈孤身旅行、增廣見聞（Sorry我是鄭融Fans），行程包括：米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬、慕尼黑、柏林、里昂、蘇黎世。她傷感因覺得法國人對自己很冷漠，行程又撞正新年，街上店子關得八八九九，已5、6天沒真正與當地人溝通過，一時感觸下拍片哭訴。其實Angela的影片也稱讚這國家非常漂亮、有很多事物等待旅客體驗，又說：「我甚至還買了頂法式貝雷帽呢…」（模仿《艾蜜莉在巴黎》 (Emily in Paris)女主角的形像）

她不單說自己在法國感到被孤立，又強調自己是個很外向，很易溝通的人，在意大利和德國都與當地人相處融洽，言下之意即是指法國人很冷漠，自然會引來網民不齒自己（或自己喜歡的）國家被抹黑，在留言區爆發罵戰，事件被法國《20分鐘報》及美國《The Times》報導，吸引了540萬人收看！

網民：你戴帽好靚、但唔建議戴住去法國

有人認為Angela駁同情，卻變成國際級笑話，部份留言相當具敵意，首先有人讚她的貝雷帽漂亮，當Angela開心回應片刻後，馬上有法國人回應：「作為一個遊客，（去法國）首要規則係唔好戴貝雷帽。」首先，貝雷帽（又有人稱之為：畫家師）對法國人而言是軍事象徵、平民一般也不會戴；亦有弦外之音是笑 Angela 模仿《艾蜜莉在巴黎》 (Emily in Paris)劇中塑造的虛假法國女性形像，覺得她對法國過於理想化，無法接受真實的法國並非完美，才會有落差感。

法國網民：「對唔住囉、可能我地全部都係i人」

又有網民諷刺Angela去旅行沒有先學習一點當地語言，只投訴當地人英文不好太高傲。甚至有人留言：「我去過7次法國，當地人對我好友善。」又有法國網民笑言：「其實我地都好想識外國朋友、不過對唔住囉、可能我地全部都係i人。」（沿自MBTI性格特質測試：i人代表內向／e人外向）Angela應該是「e人」吧，再主動一點跟法國人交流啦。

也有支持者：感謝你展示獨遊的真實一面

留言也非一面倒，亦有人同意法國不外如是，真的四處都是垃圾和尿味。也有背包客表示理解一人旅行偶爾會忽然感觸，理解她拍片的動機：「感謝你展示獨遊的真實一面。」「我曾在巴黎一家餐廳等了30分鐘也無人理會，後來要自己問，才知道2點後就不提供食物了。」「我特別去法國見一位認識很久的法國網友，但她與其家人對我也很冷淡。」「我在法國定居三年了，會說法文，但仍然0個法國朋友。」現時她心情已經平復，仍身處在法國，有開心食飯還影相放上IG。

不知各位讀者，又有沒有在旅行前對一個地方滿心期待、實際去到卻發現聞名不如見面，令人失望到cry的體驗？