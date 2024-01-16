ASUS ROG全新電競手提電腦　Zephyrus G16搭載RTX4090 釋放AI體驗

CES 2024 ASUS在線上進行了ROG《For Those Who Dare : Transcendence》發佈會，公布 2024 年搭載促進AI應用的Intel Core Ultra 9及最高搭載Intel Core i9-14900HX處理器、及NVIDIA® GeForce RTX™ 4090顯示卡的ROG電競手提電腦。

ROG 一改電競手提電腦的印象，今年著重極致可攜性，玩家隨時隨地都能進行遊戲及創作。年度主打 ROG Zephyrus G14/G16 電競手提電腦，帶來新的 ROG SLASH 燈效，分別採用最新 AMD Ryzen 及 Intel Core Ultra處理器，配備 ROG Nebula 的 OLED 螢幕，輕量級機身使行動力大大增加，透過 AI 將效能推向嶄新高度。



ROG Zephyrus G14/G16 (2024)：精準色彩 無限潛能

主打的全新 ROG Zephyrus G14/G16 (2024) 採用CNC精密銑削鋁合金機身，極致輕薄但質感非凡。Zephyrus G14 厚度僅 1.59 cm、1.5 kg；Zephyrus G16 更只有 1.49 厚、輕1.85 kg。兩款產品均提供「日蝕灰」與「鉑月銀」兩種顏色，並在上蓋配備可個性化閃爍的 Slash 燈效。

ROG Zephyrus G14/G16 更首次搭載 OLED 螢幕，配 ROG Nebula 專業色彩，呈現精準逼真的色彩效果。螢幕通過 VESA DisplayHDR True Black 500 認證，對比度高達 1,000,000:1，並獲 TÜV Rheinland 護眼認證，可以清晰顯示細膩的黑色陰影層次。ROG Zephyrus G14 配備 3K 120Hz 螢幕，ROG Zephyrus G16 則配備 2.5K 240Hz 螢幕，16:10 的長寬比更適合遊戲及創作。配備 Dolby Atmos 技術，六顆揚聲器及兩個加大低音喇叭，打機、睇片都有最高享受。

在 AI 應用領域，ROG Zephyrus G14 搭載 AMD Ryzen 9 8945HS 處理器，透過 AMD Ryzen AI 提供支援 Windows Studio 效果的生產力工具，如自動構圖、眼神對焦及視訊通話的高級背景效果等。此外，最高可配置 NVIDIA GeForce RTX 4070 顯示卡，支援 DLSS 3.5 和 Ray Reconstruction 等先進功能，視覺效果與反應速度同步飛躍。

ROG Zephyrus G16 則最高配置 Intel Core Ultra 9 185H處理器，AI 運算效能達 11 TOPS，加上旗艦級的 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡，效能表現沒有挑剔。 Omniverse、Stable Diffusion 等工具提供專用 AI 支援，使用者可以快速生成圖像、編輯影片及 3D 渲染的速度可以提高兩倍以上，同時也節省更多電力，延長電池續航。

由即日起至2024年1月22日，凡於指定經銷商預購最新Zephyrus G16 (2024) 即送額外一年電池保養，了解更多或預購: https://hk.rog.gg/CblkFd

Zephyrus G14 (2024) 暫定於1月24日開始預購。



產品型號及價錢：



ROG Zephyrus G16 (2024) 零售價:$17,998起



ROG Zephyrus G14 (2024) 零售價:$13,998起



ROG Strix SCAR 16/18 (2024)：效能淋漓盡致 超越極限

旗艦級的ROG Strix SCAR 16/18 (2024)，搭載最高第14代 Intel Core i9-14900HX 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，光看到這都知道其極致效能。Conductonaut Extreme液態金屬可使處理器和顯示卡最多降低15°C，及三風扇散熱技術、全尺寸散熱器加乘，解決電競手提電腦最大的散熱問題。

今年 ROG Strix SCAR 18 加入 Mini LED 螢幕，成為最強搭載 ROG Nebula HDR 技術的電競手提電腦。其Mini LED螢幕達 2.5K (2560x1600) 240Hz，螢幕佔比高達89%，加上四個支援 Dolby Atmos 音訊的喇叭，能為電家帶來最高的沉浸式遊戲體驗！同時配備遊戲鍵盤、Thunderbolt 4、2.5 Gbps LAN、Wi-Fi 6E，以及 90 Wh 電池搭配 100W USB-C 充電功能，加上電競電家必備的 RGB 燈效，絕對是電家夢寐以求的電競裝置。

ROG Strix SCAR 16/18 即日起開賣，2024年1月22日前於華碩官方商店(ASUS Store)及ROG Pro Shop購買更可獲贈ROG信仰限定精品，了解更多或購買: https://hk.rog.gg/L3NsPJ

產品型號及價錢：



ROG Strix SCAR 18 (2024) 零售價:$35,998



ROG Strix SCAR 16 (2024) 零售價:$29,998



ROG Strix G16/18：算力俱備 潮流之最

追求算力與風格的玩家，就要留意ROG Strix G16 與 ROG Strix G18。最高搭載第14代 Intel Core i9-14900HX 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡，能應付現時盡大部分遊戲的高配要求。Conductonaut Extreme 液態金屬，加上三風扇散熱技術、全尺寸散熱器，提供低溫及穩定效能。

畫質方面，16吋和18吋 2.5K (2560x1600) 240Hz ROG Nebula 電競螢幕，具有90%螢幕佔比，結合 Dolby Vision HDR、Dolby Atmos 音訊技術，聲光兩方面都有極佳效果。

ROG Strix G16 與 ROG Strix G18 特別設計加闊觸控板、大型方向鍵、Thunderbolt 4、Per-Key RGB 鍵盤、1Gbps LAN、Wi-Fi 6E；高容量 90 Wh電池和100 W USB-C充電功能，完美續航。金屬型格機身，配以電光綠機身點綴，對外觀有要求的玩家最適合不過。

ROG Strix G16/18即日起開賣，2024年1月22日前於華碩官方商店(ASUS Store)及ROG Pro Shop購買更可獲贈ROG信仰限定精品，了解更多或購買: https://hk.rog.gg/L3NsPJ

產品型號及價錢：



ROG Strix G18 (2024) 零售價:$24,998



ROG Strix G16 (2024) 零售價:$19,998

