如果要說後悔太遲買的家電，應該很多家庭都會回答是洗碗機機，一部洗碗碟機能減少家中很多爭執，吃完晚飯就能輕輕鬆鬆坐在沙發。可是，別以為買了洗碗碟機就能一勞永逸，原來一直沒幫過濾器清潔，隨時令碗碟越洗越污糟。



根據《紐約時報》報導，在澳洲從事家居清潔工作15年的凱特在 TikTok@cleanlikeapro 上分享，她竟寧可清掃廁所，也不想清理洗碗碟機。專門用來清潔碗碟的家電，看上去好似非常乾淨（才能把碗碟洗淨），但原來暗藏邋遢，污糟程度更難以想像。

TikTok 影片中，她把一部長期使用而沒有進行內部清潔的洗碗碟機，打開機底的過濾器，竟然被極大量發黃的污垢遮蓋本來的金屬顏色。更可怕的是，過濾器底部充滿了菌類、蠔仔似的物體，非常噁心。試想像一下，每日用來洗碗機的機器內，竟充斥着各種污垢，其實際清潔效果可想而知。

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因此，用家必須定期為洗碗碟機清潔，除了擦拭內部，更要把過濾器取出清潔。另外，在使用上也有講究的地方，讓碗碟洗得更乾淨，不同大小的碟子應由大至小排好，讓水柱噴射至更廣泛的地方。同時，由於下層的溫度比較高，而且水柱存度更強，沾有頑固污漬的鍋具可放在下層清洗，而杯子﹑刀叉﹑筷子﹑耐熱的塑膠應放在上層，而且不應被大件餐具蓋住。器皿的開口位也不應蓋住，以免水柱會不能沖洗內部。

資料來源：New York Post