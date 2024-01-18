Violectric CHRONOS 手機USB DAC流動耳擴｜2024年版聽歌神線推薦｜大膽講句，平價DAP音樂播放器已經完全被手機串流+手機USB DAC 耳擴取代了，只需要簡單地將它駁到手機的充電位，拖一條「小尾巴」，再駁多一對有線耳機，這類USB DAC流動耳擴由幾百蚊至千幾都有交易，加對幾百蚊耳機，隨時用手機聽高清無損音樂。



Violectric CHRONOS 德國製造細緻自然

德國Violectric 平時精專於貴價檯機耳擴，叫價兩三萬港元，這款駁到手機使用的「USB 小尾巴」只售千一蚊，卻仍然堅持德國製造。它的設計非常簡單，一片像USB手指大小的方塊，電鍍銀邊框配以玻璃面板，左右兩邊為USB-C及3.5mm耳機插，一頭駁手機（付M-USB、USB-C、Lightning駁線）、一邊插耳機即時聽得。（$1,180／Soundwave Audio 代理）

機面為玻璃（圖中下面那部）入面有LED變色燈，啟動白燈，接到 PCM 訊源時為綠燈、DSD 時藍燈。（鍾世傑 攝）

以iPhone 15 pro max 及 apple music Juno新曲《金榜題名》試機，支援最高 32Bit / 384kHz PCM、 DSD256 規格，走原汁原味無味精風格，各頻段平衡而準確歌曲中層次豐富的配樂細節精準重現，尤其歌曲中有一些像電影對白的人聲收音也很有層次感。

以iPhone 15 pro max 及 apple music Juno新曲《金榜題名》試機（鍾世傑 攝）

AK HC4 USB DAC 一鍵升頻串流變無損

AK HC4 為韓國品牌的最新款小尾巴，內置 32bit DAC 晶片 「AK4493S」，可以一鍵開動 DAR (Digital Audio Remaster) 升頻功能，手機聽spotify、Apple Music都可以升頻至類似 DSD 256 的高清原聲錄音模擬風格。如果你不會特別上網買高清music file，單純想手機+串流，AK HC4 USB DAC最適合你。 （售價 $1,720/ECT代理）

詳細試機報告：AK HC4 USB DAC評測｜千零蚊iPhone Android手機變韓系音樂播放器

USB DAC HC4 開賣了，售價 $1,720（鍾世傑 攝）

Fender AE2i Audio Enhancer 低音狂迷最啱聽

知名美國結他品牌Fender的個人音樂產品的第2代 Fender AE2i 聽歌神線（留意只限iPhone使用，需另購轉插駁Android）如果你很介意手機下面拖著一舊東西，Fender就最適合你，它只是比原裝apple白色小尾巴粗一點點。但別以為他幼就無力，其實灰色鋁合金機身配耐用的粗電線，放大線路經重新設計，使用 Cirrus Logic 解碼芯片及ADI 放大芯片力度就提升了60%以上，連頭戴式大型耳筒都推得到。（$780／Soundwave Audio 代理）

詳細試玩報告：Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛

Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2代評測（鍾世傑 攝）

值得一提是Fender AE2i Audio Enhancer 有專用app，開app後可提高輸出力，影音 EQ 選項中追加了提升白清晰度，針對睇戲專用的EQ設定，將來iOS升級後都保證繼續有update。