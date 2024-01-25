Apple Music 古典樂app正式推出｜隨時簡單搜尋及欣賞500萬首曲目

Apple Music 古典樂app正式推出｜為滿足音樂愛好者對古典音樂的渴望，Apple最新推出了一項專為古典音樂迷度身訂做的服務——「Apple Music 古典樂」。這個獨立app在香港正式，為已訂閱Apple Music的用戶提供了一場極致的音樂饗宴，而且無需額外付費。



Apple Music 推出獨立 App「Apple Music 古典樂」，提供全球最龐大的古典音樂曲庫，囊括超過 500 萬首曲目，由家喻戶曉的經典，至新鮮出爐的作品，應有盡有。新App更提供先進的搜尋功能，可根據作曲家、樂器、時期等不同方式瀏覽音樂，輕鬆找到喜愛的作曲。最重要的是支援高達 192kHz/24 bit 的無損音質，配合「空間音效」效果，讓用家可完全沉浸於音樂世界當中。

Apple指新app可以提供卓越的古典音樂體驗，相信可吸引更多樂迷加入。事實上，Apple 與多個國際知名樂團及音樂家合作，為平台提供獨家內容。中國音樂家郎朗、馬友友等更親自擔任藝術家大使。郎朗表示，Apple Music 古典樂可為古典音樂迷帶來更豐富和沉浸的體驗。他期待透過這個平台，啟發更多年輕一代去探索和欣賞古典音樂的美妙。另一位藝術家大使馬友友則指，Apple Music 古典樂可讓用家重溫古典音樂的原汁原味。他認為音樂不只是歐洲音樂，更是一種思想和創新的源頭。

今次Apple Music 顯然下了相當大功夫，只為古典音樂迷呈獻最出色的體驗。連多位著名音樂家也推崇有加。對於特別喜愛古典樂的果迷都可輕鬆暢享古典音樂之美，開啟嶄新的音樂體驗。