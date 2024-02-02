抽濕機vs乾衣機邊樣比較好？｜回南天在農曆新年前殺到，牆身、地板都出現露水，洗衣就算晾在室外還是室內，晾一整天也難以乾透，甚至令衣物發出異味。想在長期 95% 相對濕度的日子中，仍能有效乾衣的方法，可以參考以下3招。



抽濕機vs乾衣機

家中有乾衣機的話，雖然能直接把衣服洗完即烘乾，可以部分衣物其實不能放入乾衣機中。加上，以港燈估算的電費計算，2,000W的乾衣機每小時所需電費約$2.23，而一桶衣服的乾衣時間約2小時，即電費為約$5.42。長期下來，使用乾衣機的成本非常高。

想慳電又能加快乾衣時間，可以改用抽濕機，順便能幫房間同時抽濕。中電曾分享，使用抽濕機乾衣時，最佳在抽濕機出入風口，預留最少 30 厘米，保持空氣更易流通，亦不應放太接近牆邊。

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另外，可以把抽濕機和需要晾乾的衣物放在密閉空間，如關上門窗的房間、浴室，可加快乾衣時間。可是，不建議放入衣櫃﹑壁櫃等過於狹窄的密封地方，以免狹窄空間的溫度不斷上升，令抽濕機無法有效地操作而出現故障或過熱問題。

韓國 YTN 節目《POINT》也曾分享過快速乾衣的方法，適合在趕住使用仍未乾透的衣服的使用。可先將細件、不算太濕的衣服放在膠袋內，將風筒對著袋口吹，約只要持續吹 5 分鐘左右就能弄乾衣物，但不建議用在較厚的衣物如牛仔褲、毛衣上。