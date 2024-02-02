蘋果明確限制Apple Music播放列表功能　這批人沒法參與

近日，蘋果公司發布公告稱，他們將對Apple Music的協作播放列表功能進行限制。這項功能最初包含在iOS 17.2的測試版中，但在更新至17.2 Beta 4時被移除了，因為擔心會出現垃圾訊息和濫用問題。然而，在最新版本的iOS 17.3中，蘋果重新引入了這個功能。



具體來說，用戶可以通過創建新的播放列表或選擇現有列表來啟用協作，並點擊一個人形圖標來添加人員。發起協作的人可以選擇批准要求添加歌曲的請求，但默認情況下不啟用此功能。任何知道播放列表鏈接的人都可以添加音樂，而所有者則可以隨時關閉協作或移除人員。

此外，蘋果還明確了「Apple Music 協作播放列表」的年齡限制：不適用於13歲以下的Apple Music用戶賬號。即便屬於家庭共享組的兒童也無法參與。

最後，這項功能暫時還不支持某些市場，例如中國、喀麥隆、馬拉維、馬里、俄羅斯、土耳其、阿拉伯聯合酋長國和烏拉圭。

對於喜歡互動增強的產品體驗而言，「Apple Music 協作播放列表」功能可能具有很高的吸引力。但是，在考慮到隱私和安全的前提下，還是需要謹慎使用這項功能。畢竟，每個人都有權利保護自己的個人隱私和訊息安全。

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