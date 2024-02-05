Vision Pro 開售即爆賣 18 萬部，亦成為 YouTuber 近期首選的開箱目標。外觀、性能已有多個開箱測試，等了幾日終於有 YouTuber 做跌落測試，到底這部叫價 3499 美元（約 $27,372）的 Vision Pro，耐用程度如何呢？



擁 43 萬訂閱者的 YouTube 頻道「AppleTrack」，測試在不同高度下掉落 Vision Pro，實試其耐用程度。「AppleTrack」先試戴住 Vision Pro 撞向牆壁，模擬現實使用有機會發生的情況，結果經過幾次撞擊後，表面的曲面玻璃只有不明顯的輕微劃痕，表現理想。

之後嘗試在頭戴的高度，約 6 英尺的位置把 Vision Pro 跌落地面，而且每次都是曲面玻璃向下。結果多次跌落後，曲面玻璃也沒有碎裂，但再試用時發現其中一邊喇叭已不能正常操作。雖然玻璃耐用度高，可是在多次跌落後，發現鉸鏈位置斷裂，反而比起玻璃更脆弱。

最後一次測試，在約 8 英尺位置跌落，伴隨清脆的聲響，Vision Pro 的曲面玻璃終於完全碎裂。有趣的是，只要把碎裂了的玻璃移除，竟能繼續使用，只是鏡頭和感測器失去玻璃保護，可見 Vision Pro 的耐用程度相當理想。

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資料來源：YouTube@AppleTrack