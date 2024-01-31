Apple Vision Pro媒開箱解禁｜Apple Vision Pro 在2月2日發售，大量外國YouTuber及科技網站已率先做了開箱片，以下就綜合各方意見，率先看看外國用家對Apple Vision Pro AR眼罩的用後感。



Vision Pro的包裝盒牛龜咁大盒

Vision Pro 本身的包裝就已經非常巨型，再加上可以追加購眼罩便携袋、為有近視／鏡光等視力問題用家訂製的專屬 Zeiss 鏡片等等，有位YouTuber收到的啡色紙皮盒，比 Vision Pro 的包裝盒大多1倍。

看看外國用家的Apple Vision Pro眼罩用後感。（iJustine 影片截圖）

Vision 的包裝盒相當環保，沒有使用發泡膠防震，拆開包住眼罩的硬卡紙，本體的鏡面還有多一個保護套，眼罩有一層以磁吸方式組合的Light Seal 遮光罩（套裝內有多1個後備的、方便清潔更換），全部配件如下：

．Vison Pro 眼罩

．眼罩鏡面保護套

．Light Seal 遮光罩 x2

．針織頭帶

．雙環頭帶 Vision Pro 電池組

．Vision Pro 專用信仰之布 30W USB-C充電火牛 USB-C 充電線

．說明書

+ 2

眼罩有一層以磁吸方式組合的Light Seal 遮光罩（Marques Brownlee 影片截圖）

如果你有近視、散光等，買Vision Pro時還可以向Apple提供你的視光師驗眼報告，加購蔡司鏡片，同樣可以磁吸在VR眼罩，不用再戴眼鏡玩VR。

加購的蔡司鏡片可以磁吸在VR眼罩，不用再戴眼鏡玩VR。（Marques Brownlee 影片截圖）

附兩種頭帶、人人都戴得穩

比起一般VR眼罩，Apple設計的Vison Pro 眼罩風格更簡潔時尚，單靠一條橫向針織頭帶箍固定在頭上，沒錯是很美觀，但可能不適合頭部比較小的用家，改用雙環頭帶會戴得更穩定。看影片，就算戴上了眼罩，幾個操控掣的擺位都非常就手直感，眼罩輕身配戴舒服。

Vison Pro 眼罩風格更簡潔時尚，單靠一條針織頭帶箍固定在頭上（iJustine 影片截圖）

頭部比較小的用家建議改用雙環頭帶，會戴得更穩定。（iJustine 影片截圖）

耳罩左邊有類似magsafe磁吸式電線，接駁上3166mah的外置電池。照試玩者所言，眼罩沒有內置電，也不能駁電池後再著住火牛使用。

照試玩者所言，眼罩沒有內置電，也不能駁電池後再著住火牛使用。（Marques Brownlee 影片截圖）

耳罩左邊有類似magsafe磁吸式電線，接駁上3166mah的外置電池。（Marques Brownlee 影片截圖）

眼罩有3D Cam．自製Avatar 虛擬替身

使用前要將眼罩正面向著自己，像iPhone做FACE ID 面部分析，你需要左右轉動頭部，做出各種指定表情，以製作一個AR替身，在Vision Pro版的facetime內與朋友對話時使用。

製作一個AR替身，在Vision Pro版的facetime內與朋友對話。（iJustine 影片截圖）

CG製作的虛擬替身，更會配合你講話實時製作表情，但效果有點「kam」（iJustine 影片截圖）

AR Facetime 有點「kam」

提到這個AR chat room，系統會用CG製作一個模擬你上半身胸像的虛擬替身，當你參chat room時，替身就會配合你講話去郁口型、做出各種表情，你還可以舉手做出各種手勢，其他用家一樣睇到，不過女性用家的雙手都做得像男人般粗，最初試玩會覺得幾搞笑，真心講是有點粗糙、有點「kam」。

你還可以舉手做出各種手勢，其他用家一樣睇到。（iJustine 影片截圖）

女性用家的雙手都做得像男人般粗（The Verge影片截圖）

YouTube Netflix app都未有、可否用來工作？

戴上Vision Pro後，各式各樣類似iPhone界面的icon仔全都浮在AR空間，相當新新解，全部可以用視點追蹤，也可以用手指指操作，夠晒直覺又好玩。不過老實講：現時Vision Pro未正式發售，原機內可以試玩的內容不多，頂多就是將各種browser介面放大在AR實境，可以使用藍牙keyboard或虛擬鍵盤打字，也有YouTuber試試在AR環境剪片，但是實驗上Vision Pro的電量有限，相信不適合長時間工作。

將各種browser介面放大在AR實境，可以使用藍牙keyboard或虛擬鍵盤打字。（The Verge影片截圖）

也有YouTuber試試在AR環境剪片，但電量有限不適合長時間工作。

有用家意見是，AR效果雖然好，但室內需要有一定的亮度，否則在眼罩內看到的AR實境就會再偏暗一點。

使用時室內需有一定亮度，否則在眼罩內看到的AR實境會偏暗。（iJustine 影片截圖）

打機睇戲體驗

暫未有任何VR / AR game，頂多只是試試在AR空間玩手遊，又或是試開Apple TV+ 或者用Safari開D+、Netflix睇戲，聽說效果有如在家中放置100吋大電視置、非常震撼，但2萬幾買AR眼睪，想玩、想看的應該不只如此。

試開Apple TV+ 或者用Safari開D+、Netflix睇戲（The Verge影片截圖）

暫未有任何VR / AR game，頂多只是試試在AR空間玩手遊（iJustine 影片截圖）

spatial photos 影立體相

應該是現時Vison Pro 眼罩最好玩的一part，利用眼罩外的3D相機，將你眼前的景像以3D收錄，將來重看時可以上下左右望，立體重現景像。你亦可以使用指定的iPhone形號，以手機拍spatial photos，再用Vision Pro重播。

利用眼罩外的3D相機，將你眼前的景像以3D收錄

暫時真正見到有AR體感效果的game，只有內置一款DJ打碟遊戲，可以虛擬捽碟，也可以在VR唱片櫃內揀唱片，遊玩時四週圍會有VR背景，有點震撼。

暫時真正見到有AR體感效果的game，只有內置一款DJ打碟遊戲（iJustine 影片截圖）

綜合外國用後感

Apple Vision Pro完成品造功出色，作為首支Apple AR 日罩，連包裝都做出高級品質。不過因為新介面仍未完整，也不夠多AR/VR專用的app，單單投放手機的2D畫面上AR實境，睇Netflix、玩《超音鼠》，真的浪費了這兩萬幾港紙的Apple最新硬件。希望正式發售後能有更實用、更好玩的app配套。

3條本文參考的影片：1：The Verge／2：iJustine／3：Marques Brownlee