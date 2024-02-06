年廿八吸塵機正確使用貼士　吸塵前先做一步更乾淨　附消委會評測

年廿八洗邋遢／吸塵機/清潔｜又快到農曆新年，每家每戶都開始忙起來，特別是年廿八前要大清潔。很多人大掃除第一步都會使用吸塵機先將全家吸一遍，但原來吸塵也有禁忌，用錯反而會令環境更污糟。



吸塵前必做一步驟

應該有很多人吸塵，都是直接打開吸塵機就往家中每個角落清潔。可是，當在乾燥的狀態下，直接使用吸塵機會令地面的灰塵在被吸入前揚起，並散佈在空氣中。因此，建議吸塵前先用濕抹布或拖把清潔地板，乾掉後再用吸塵機除塵。

使用吸塵機時也要注意，吸塵機的排氣位都有機會揚起室內的灰塵，甚至把吸入的微細灰塵吹出來，用家應避免站在出風口正後方，或可選擇出風口在前方的吸塵機。另外，吸塵時應打開窗戶，保持環境通風，避免在吸塵時吸入過多揚起的灰塵。

+ 7

2024 吸塵機推介

如打算入手新吸塵機大掃除的話，也能參考消委會的 20 款評測結果，或兩款新吸塵機推介。日立無線直立手提旋風式吸塵機PV-XH3M，內置日本製造的輕量3D強效摩打，吸力高達170AW。無線吸塵機向來有續航力的問題，PV-XH3M 最長可連續使用長達60分鐘，可應付大部香港的房屋使用需要。

Dyson 首款乾濕全能洗地吸塵機

上面提到吸塵前建議先拖地一次，Dyson V12s Detect Slim Submarine 就可以同時滿足使用需要，配備洗地滾筒吸頭，在八個平均分佈的出水孔中，每分鐘釋放18毫升清水，有效清除地板上的污漬。同時，再用 Fluffy Optic 智能光學偵測吸頭，幫用家更易看到地板上的灰塵。