手機清理｜iPhone 1TB都唔夠用？兩大原因導致　一招清儲存空間

iPhone 用家有沒有試過手機突然出玩卡頓，有什麼 App 都慢一拍的情況呢？其實可能不是硬件出現問題，只要儲存空間已滿出現的情況。網上更有 iPhone 用家分享，已經使用 1TB 的 iPhone，可是儲存空間仍不夠用，當中到底是什麼問題，又如何解決呢？



Apple 近年積極為 iPhone、iCloud 加大容量，方便用家儲存大量照片、影片、App等。可是，就算已使用 1TB 的 iPhone，仍有用家出現儲存空間不足的情況，要知道 1TB 可以儲存 250,000 張相片（1200萬像素拍攝）、500部 2GB的電影，正常情況下應該夠用才對，會出現儲存空間不足主要是以下兩個原因導致。

過量的照片、影片

隨 iPhone 鏡頭的升級，所拍攝的照片和影片容量越來越大，ProRAW 格式下使用 4,800 萬像素鏡頭拍攝（iPhone 14 Pro 起），照片的容量更高達 75MB，而 4K/60 fps 的影片更不在話下。

加上，WhatsApp 每日都會接收到大量照片，甚至有多張是重複接收，日積月累令多多容量也不夠用。iPhone 有一功能，可以把重複的照片一次過找出來，並合併剩只有一張，就能把無謂的照片刪除，釋放手機儲存空間。

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部分適應性低App導致

有網民發現，部分內地的 App 都有佔用儲存空間的問題，如 QQ 和微信（WeChat），甚至曾因微信佔用太多儲存空間，一道登上熱搜榜（「#微信占用了我100多G的的内存#」）。官方「騰訊微信團隊」回應，可以在「緩存—前往清理」中，把 WeChat 的緩存刪除，也不會影響正常使用。