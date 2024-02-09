CASETiFY x IRONMAN手機殼｜CASETiFY推出 Spider-man 系列後，再度與Marvel合作開發鐵甲奇俠 IRON MAN 系列手機配件，除了多款型仔case，最吸引就是3D立體的IRON MAN 頭盔型AirPods Pro 保護套。



CASETiFY x 鐵甲奇俠 IRON MAN 系列手機配件，有類似blue print設計圖的、IRON MAN盔甲造型圖案的，當然還有些以IM胸口Arc Reactor弦動力爐為主題的款式啦。機能方面，有強悍防摔、特強防摔、鏡面、透明、手機殼等類型選擇，日起可以在 casetify 官網登記優先選購名單， 2 月 15 日開售當天就可以早人一步搶購。

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近排每次CASETiFY出新系列，都好期待會搞個甚麼花樣的立體AirPods Case，新作原了鐵甲奇俠早期Mark III／IV時期的頭盔設計，眼晴部分更加入發光效果，令人想起HT figure，售價HKD $939。

IRON MAN 立體AirPods Case售價HKD $939。

另外還有Snappy 卡套支架、PowerThru 磁力無線充電器、AirTag 掛環、指環支架和手機支架、2 合 1 充電座、MacBook 及 iPad 保護殼等電子配件。售價由 HKD $279 起。