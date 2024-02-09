為了保持手機在 24 小時也能有足夠的電力，很多人都會把行動電源（尿袋）帶在身邊。可是，無視行動電源的使用禁忌的話，就帶機會帶來意想不到的風險。近日，一名內地少女就險些被行動電源炸傷毁容。



內地一名 20 歲的少女，在小紅書上分享，上月20日中午玩手機後，使用行動電源幫手機充電，而且放在床邊後就睡著。突然約在 12 月 10 分一行動電源竟發生爆炸起火，爆炸聲亦驚醒少女並指出，爆炸火苗升到坐在床上的高度，而且臉只在行動電源半隻手指距離，差一點就被毁容。

不論行動電源的品質，還是使用習慣，都有機會增加行動電源的爆炸風險。很多人幫行動電源充電時，都會一直充至 100% 後仍不會拔除電源。鋰電池的最佳存放狀態應是 70%～80%，避免長時間過份充電，導致電池損耗。

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擺放位置注意

行動電源的鋰電池對溫度敏感，特別是高溫，因此應存放在通風良好、避免陽光直射的乾燥陰暗處，特別不要將金屬物品或尖銳的易燃物放在近處。如行動電源的品質不佳，幫手機充電時有機會令手機和行動電源本身的溫度上升，疊放在一齊充有機會因溫度過高爆炸起火。

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注意使用期限

行動電源的使用壽命平均為2至4年，當發現行動電源電池脹起，或出現破損，就應立即停止使用，否則可能會因為持續使用或受到擁壓而發生爆炸。

確認廠商資訊、說明書、製造日期

選購行動電源時，應找良好信譽的廠商品牌產品，並確認產品上都有清楚標示規格、保養和注意事項。另外，可選購時「製造日期」較近的行動電源，以確保電量效能較佳。