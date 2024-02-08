新年要幫家居大掃除，同時也不能忽略清潔每日都會使用的手機。不論是 iPhone 還是 Samsung Galaxy，要幫手機清潔乾淨也有很陰宜忌需要注意，才能保護機身不會受損。



手機每日都會帶出街，甚至出入廁所這類充滿細菌的環境，因此手機衛生不能忽略。要清潔手機前，應先將手機關上，以免出現短路危機。清楚的方法很簡單，只要把清水／稀釋過的酒精浸上抹布，再用來擦拭手機表面即可，亦可以使用含有乙醇的濕紙巾抹手機表面。

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不要亂用抹布擦拭

選擇抹布的質料非常重要，Apple 提醒，iPhone 螢幕上有一層防指印疏油外膜，如使用用過於粗糙的布料擦拭，有機會令外膜損毀，螢幕會出現刮傷，可以使用乾淨的超細纖維布。

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清潔手機禁忌

除了選擇超細纖維的抹布外，清潔手機前不應接上外部電源，有機會在清潔時使用的清水或稀釋過的酒精，增加短路漏電風險。另外，雖然可以使用少量液體清潔，但亦不應將液體噴灑在手機上，以防液體會進入機身內。在擦拭的過程中，只要輕力用超細纖維布抹乾淨機身即可，不應太過擦拭，以免磨損物理塗層。