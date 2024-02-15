消委會電磁爐評測｜很多家庭由於廚房尺寸、容易清潔、美觀等理由，都改用了電磁爐。消委會最新的報告中，測試了 13 款雙頭及全區域電磁爐，發現了電磁爐的安全程度和加熱效率表現令人滿意，唯待機耗電表現較參差。



消委會在市面上找來 13 款雙頭和全區域電磁爐，售價由 $3,680～$21,300 不等，額定輸入功率由 2,800W～5,200W。全 13 款電磁爐都以輕觸式按鈕操作，爐面屬全平面設計。消委會的測試中發現，全部電磁爐都通過爐面撞擊、絕緣強度及距離、塑膠物料的耐熱及阻燃性等測試。

省電表現參差

除了安全程度佳，消委會測試電池爐煲水效果，發現加熱效率由 85.3%～90.4% 不等，比起 2015 年測試的雙頭電磁爐所得的 74%～91% 比較，加熱效率普遍較高。

可是，電池爐較多時間處於待機狀態，消委會測試發現待機能耗由 0.13W～2.28W 不等，表現較為參差。其中一款待機能耗超過 2W，即只能獲得 5 級能源效益，不符合其產品標示的 2 級。

+ 11

雙頭vs全區域

部分的電池爐可以把爐頭合併成一個較大的烹煮區域，方便使用較大的鍋具煮食。消委會測試發現，3 個全區域熱水爐中，當把兩個爐頭連接成一個時，熱力仍主要來自兩個爐頭的加熱線圈，中間位置的熱力較低。

傳統的雙頭電磁爐價錢約在$4,000～$8,000間，但全區域電磁爐則萬玩起跳，熱力分布較平均的西門子電磁爐，更叫價 $21,300，因此可按使用需要，考慮是否需要用到全區域電磁爐。

資料來源：消委會568期《選擇月刊》