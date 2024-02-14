Vision Pro 一推出即成為果迷的焦點，可以投影 Mac、iPad、Apple TV畫面，又有專用 App 體驗，令不少人認為這是 Apple 接下來改變世代的科技產品。可是，近日被爆出 Apple 再出「信仰產品」，一條 Vision Pro 專用的連接線，竟叫價 299 美元（約$2,337），更重要的是其性能引來用家不滿。



外媒 AppleInsider 指出，Apple 為 Vision Pro 推出一條名為「Developer Strap」的USB-C 轉接線，可以用來把 Vision Pro 與 Mac 連接，價錢為 299 美元（約$2,337）。Apple 指出「Developer Strap」是針對 App、遊戲開發設計，因此目前未有向公眾出售，只售賣給開發者。

可是，眾多開發者則對「Developer Strap」非常不滿，開發者 Dimitri Bouniol 指出，使用 Apple 的 0.5 米 Thunderbolt 3 連接線時，USB 3.2 測速可高達 10GB/S，使用 SanDisk SSD 隨附的 USB-C，也能達到 10GB/S 的效果。可是使用「Developer Strap」，竟只有約 300Mbps/S 的速度，性能只達 USB 2.0 標準。

「Developer Strap」允許開發者通過 USB 將 Vision Pro 連接到 Mac，本應是以最快速度把資料從兩日中傳輸，可是實際情況憶 Wi-Fi 更慢，傳輸一個 4GB 的檔案就用了 107 秒，甚至有匿名的開發者告訴 AppleInsider：「使用300美元購買的價值一點都沒有」。

資料來源：AppleInsider