消委會12款咖啡機評測2024｜家裡放一部咖啡機，無疑能提升生活質素，而且比起每朝要去咖啡店購買更加方便。消委會最新評測了 12 款特濃咖啡機，包括全自動及咖啡囊式型號，發現製作出來的咖啡品質都不錯，只有部分型號在連續沖調時，出現咖啡溫度不穩定的情況。



消委會最新的報告中，找來 12 款香港有售的咖啡機，包括9款售價 $4,288～$13,888 不等的全自動機，以及 3 款售價 $1,088～$1,988 的咖啡囊式機。測試和評審由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲的實驗室進行，用咖啡機沖調一般濃度咖啡、超濃度咖啡及泡沫咖啡，再由測試人員進行味道評審。

+ 6

測試發現，不論是全自動機或咖啡囊式機，沖出來的咖啡整體味道都令人滿意，當中有 6 款獲總評最高的 4 星，更有一款是售價只要 $1,088 的咖啡囊式機（Nespresso Vertuo Pop）。測試發現，De'Longhi ECAM450.86.T 製作泡沫咖啡表現出色，打泡效果豐盈、綿滑 而且程序簡單。

雖然咖啡味道不俗，但測試中亦發現了部分咖啡機在連續沖調時，出現咖啡溫度不穩定的情況，如 Philips EP2230/10 連續沖調 3 杯時，第一杯的溫度會偏低，比較第二、第三杯分別相差 18.2°C 及 19.3°C，溫度不穩定的情況比其他款式嚴重。另外，部分咖啡機的預熱時間比較長，Jura ENA4 的預熱時間高達 104 秒，而 Nespresso Vertuo Pop 亦需要約 2 分鐘才沖調好咖啡。

資料來源：消委會《選擇月刊》568期