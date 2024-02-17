AI Sora OpenAI 文字生成影片技術超屈機｜AI成為近年科技界的主軸，ChatGPT 亦已在各個層面被廣泛應用，AI 也不再局限訴文字和圖片。近日，OpenAI 發布了一款名為「Sora」的新 AI 模型，可以根據用家輸入的文字，AI 自動生成一段與文字描述有關的影片，而且影片效果非常出色。



AI Sora

OpenAI 發布的官網中，指出「Sora」可以根據文字指令，創建迫真且又富有想像力的影片畫面。據說「Sora」能夠產生複雜的場景，包括多個人物角色、特定類型的運動等，不僅了解使用者在文字提示中的要求，還清楚了解物理法則。

在官網中，OpenAI 上載了多段由「Sora」生成，而且未經修改的影片，其中一條範例影片顯示，一位時尚女性行走在充滿霓虹燈和招牌的東京街道，穿著的黑色皮嬲、紅色長裙和黑色靴子，以至配戴的太陽眼鏡，皮膚質地都能以假亂真，完全不會認為全由 AI 生成。

目前「Sora」能生成一分鐘的影片，但暫時不會向公眾開放，未來有機會加入到 OpenAI 的軟件中。網民對於「Sora」的實際表現也表示驚嚇，但有網民擔心 AI 生成影片太真，有機會被用在詐騙行為上，如用「真人」影片威脅被綁架要求贖金的情況。亦有網民認為 AI 將會進一步取代人類，之後能根據劇本自動生成電影，不少人會因此失業。

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