天文台開放日2024｜香港天文台將於23日(周六)和24日(周日)一連兩日舉行開放日，即日起可於網上預約登記！想去香港天文台總部參觀？市民須於指定日期前在網上登記，每人最多領取4張門票，費用全免，成功獲取入場券人士會於下月12日或之前經電郵收到二維碼入場券。即睇天文台開放日2024時間及登記方式！



天文台開放日2024｜網上預約每人限取4張飛

香港天文台前兩年舉行開放日，市民反應都相當熱烈，2024年於3月將再次舉辦，主題為世界氣象日「走在氣候行動最前線」，場內更特設展覽，提高市民對氣候變化的關注和認識，同場還可以了解天文台為市民提供天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測等服務背後所應用的科技。位於彌敦道的天文台總部為香港法定古蹟，採用維多利亞建築風格，拱形窗戶和長廊設計別具異國風情，相信連內地及外國遊客都會很感興趣。如果你都想參加開放日，記得瀏覽天文台網頁。網上登記網址：https://www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration

天文台開放日 2019相片

天文台開放日2024活動詳情

主題為世界氣象日「走在氣候行動最前線」，場內更特設展覽，提高市民對氣候變化的關注和認識，同場還可以了解天文台為市民提供天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測等服務背後所應用的科技，如果對今次開放日有興趣，記得瀏覽天文台網頁。

天文台實體開放日活動盛況。（示意圖，資料圖片）

天文台開放日2023預約登記方法

有興趣參加天文台開放日2024的市民，可以在3月1日中午12時前前往天文台網站，選好參觀時段後，填妥個人資料後再確認無誤，完成以上3個步驟即可預先登記領取入場券！每人最多可以領取4張天文台開放日入場券，費用全免。

如果登記天文台開放日2024人數超過限額，將會以電腦抽籤形式處理。如成功獲取天文台開放日入場券，會在2024 年 3 月 12 日或之前經電郵收到二維碼入場券。入場人士必須持有有效入場券，方可參觀。

天文台開放日2024

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

日期及入場時間：2024年3月23日（六）及24日（日）上午9時30分至下午5時（每日有11節參觀時段，每節參觀時間約1小時）

網上登記網址：https://www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration

網上登記截止日期：2024年3月1日中午12時