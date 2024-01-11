洗衣機清潔劑使用心得｜近年一般用家已意識到洗衣機本身也要定期清洗，有網民為免機洗衣服愈洗愈臭，主動購買洗衣機清潔劑，用後洗出整桶黑水、水面有些如紫菜般的飄浮髒物，效果令人目瞪口呆！不過網友就提出警告：如做少1步，這類清潔劑會反令機身越洗越髒；更有專業人士提議，再浸泡某樣家庭清潔用品，效果更持久。



網民分享用後感：加毛巾多洗幾次

有網民在「我愛全聯-好物老實說」facebook群組分享洗衣機清潔劑用後感，其他人並不是反對事主使用洗衣機清潔劑，但就分享自己的用後感：「用了更糟！槽外殘渣汙垢軟化剝落，洗衣槽內更多殘渣黏在衣服上，要乾淨還是花錢拆機最有效啦。」「真的，每次洗完衣服都有渣，看了就煩。」

「我愛全聯-好物老實說」facebook群組截圖

有人提出比較解決方法：「整整清洗五遍才將洗衣機洗乾淨、泡漂白水更乾淨，還可以放一條不要的舊毛巾吸收殘渣。」（建議方法如下）

示意圖

第1回：兩包洗衣機清潔劑浸泡後淨洗



第2回：清水+漂白水+舊毛巾



第3回：清水+洗衣液+舊毛巾



第4回：清水+洗衣液+舊毛巾



第5回：清水+舊毛巾



亂用洗衣機清潔劑適得其反 機底洗出碎屑｜專家教正確使用方法

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小蘇打粉很便宜，但分量不能出錯

有網民提議，與其買洗衣機清潔劑，不如直接用「工業用小蘇打粉」（食用級也可但效果沒那麼好），pH11高鹼性清潔洗衣機汙垢非常有效，分量為：500c.c.水配3湯匙小蘇打粉，加水加粉浸泡 1 小時，之後以正常洗衣程序洗一次OK（太久沒清潔的可以重複洗幾次）。但專家提醒，梳打粉雖被譽為家居清潔神物，但本身不易溶解，如果落過量有機會殘留在洗衣機內部，損害洗衣機的壽命、或損壞衣物。

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拆機洗雖乾淨但有嚴重後患

有網民說，不少專家反對用清洗衣機清潔劑，指必須要拆機洗才乾淨，但他並不完全同意，認為拆機洗有利有弊：「說實話，請人來拆洗是很乾淨沒錯，但洗衣機後續會有問題，如運轉聲音變大.....自己請人拆洗過的經驗😭」有網民更表示某些洗衣機品牌，原廠師傅表示機身解開重組後會出來軸心變型，斷然拒絕，於是請坊間的師傅處理：「請人拆洗後，軸心不平，因為不懂硬洗，後來軸心斷掉，最終要請原廠搶修。」「我家就是這樣，後來只好換一台新的（付出的代價還真大）」

拆機洗雖乾淨但有嚴重後患（Facebook圖片）

拆機洗雖乾淨但有嚴重後患（shopee.tw 圖片）

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