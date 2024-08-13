Visit Japan Web懶人包教學｜網上現假冒Visit Japan Web App 官方建議立即刪除｜以前有去過日本旅遊的話，大概都會記得要事先填寫入境審查表與海關申報表（一般會在飛機上派發讓旅客預先填寫），然後在入境和過海關時遞交。後來日本推出Visit Japan Web讓旅客網上填form簡化入境流程，卻引來騙徒推出假冒詐騙App，旅客要注意勿誤裝假冒App免招損失。



Visit Japan Web遊日入境唔使填紙form勁方便

以前有去過日本旅遊的朋友相信都會記得以往會在飛機上派發入境審查表與海關申報表讓旅客填寫，以在入境和過海關時遞交；後來日本推出「Visit Japan Web」，讓旅客以網上方式填寫這兩份form，然後在過關時只需要出示QR Code，比傳統填實體form方便得多。之後更添加了購物免稅的功能，不用再將免稅後的單據釘在護照內了。

Visit Japan Web

上月官方更宣布由1月25日起統一Visit Japan Web的入境審查及海關申報QR Code，以簡化旅客入境程序，各種方便之下可說是遊日必用服務。

Visit Japan Web 教學懶人包可見下文：



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官方：沒有推出App版Visit Japan Web 應立即刪除可疑應用

不過早前有人發現在Google Play上出現名為「Visit Japan Web Info」的偽冒詐騙App，下載次數更超過1萬。Visit Japan Web官方已明確表示「發現叫做Visit Japan Web info等可疑應用，但我們服務不提供應用程式。萬一不小心下載了可疑應用，請立即卸載。」，呼籲旅客不要誤裝詐騙App免招損失。

Visit Japan Web

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記者在網上搜尋，發現相關app仍然在Google Play架上，評論區亦有人留言「非官方App」提醒其他用家。如果你剛好也下載了這款app，就應該立即刪除；如果不幸已輸入了信用卡號碼等個人資料的話就要採取相應措施，如聯絡發卡銀行報失並發行新卡等。