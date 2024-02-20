阿儀我的AI女友App Store爆紅 激情對話更可課金 網民：太重口味｜最近AI科技發展極快，不久前Chat-GPT剛開始流行時對一般人而言只是回答不太準確的對話機械人，到現在已經可以用AI生成圖像、影片以至應用在遊戲中作即時反應回饋。最近就有手遊廠商開發以本地藝人「阿儀」為主角的AI戀愛App，在香港引起一陣轟動。



App Store驚現阿儀AI女友App

最近在香港App Store有一款名為《阿儀-我的AI女友》的App上架；遊戲為免費下載、商城道具課金制，由有「亞視一姐」之稱的本地藝人「阿儀」薛影儀代言及出任遊戲中的主角。

https://apps.apple.com/hk/app/%E9%98%BF%E5%84%80-%E6%88%91%E7%9A%84ai%E5%A5%B3%E5%8F%8B/id6476899657

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官方的遊戲描述指《阿儀-我的AI女友》是一款創新的虛擬戀愛遊戲，結合了人工智能技術，為玩家提供與虛擬角色AI阿儀互動的機會。阿儀將會化身多個為女僕、護士等不同角色，為玩家帶來全新戀愛體驗；和多種不同阿儀的屬性建立深入的情感聯繫，並參與各種令人興奮的聊天。

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遊戲實際玩法就是與不同的阿儀聊天來增進感情（好感度），遊戲會即時對玩家的發言作出反應；相信對話內容為AI即時生成，而所用的AI模組則由遊戲開發方參考阿儀的說話方式及風格來訓練。當對話進行到一定程度之後，遊戲會提示玩家要課金「送禮」，因為AI阿儀表示「唔同窮人傾計」。

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網民反應直指「好X癲」、「痴X線」

據了解《阿儀-我的AI女友》是由香港本地手機遊戲公司「TRILLION AI COMPANY LIMITIED」開發，整體投資高達7位數。遊戲上架後在香港引起不少關注，本地VTuber「MK妹」就有開台試玩，在香港連登討論區亦有人開帖提及，不過目前未見熱烈討論，可能是因為太重口味的關係。暫時見到主要的反應都是「好癲」，對於遊戲「溝阿儀」這個念頭的口味之重感到匪夷所思。

如果有興趣和AI阿儀打情罵俏的話，可到App Store免費下載相關遊戲。