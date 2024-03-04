電熱水壺4大使用安全禁忌．唔應該用拖板？附消委會評測結果｜電熱水壺，相信每個家庭都有／曾經擁有過一個，即使現時即熱水機的推出，也未能蓋過電熱水壺的慳電、高 CP 值優點。可是，你日常使用電熱水壺的方法又是否正常呢？原來誤用電熱水壺有機會出現短路、火災等嚴重問題。



1）避免使用拖板

台電電力粉絲團在 Facebook 專頁分享，使用電熱水壺（快煮壺）時，要記得這是屬於高功率家電，電力消耗功率教大的電器都應使用獨立插座，以免用電超過負載／過熱，引發火警的潛在危機。另外，想避免出現拖板過載問題，可以了解拖板的供電上限的公式：

「13A x 220V＝2,860W」



即在拖板上，當電器功率接近 2,860W 時，就不能再往拖板上插任何電器，以免超負荷。

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2）底座、壺底切忌弄濕

電熱水壺大多是把壺放在底座上，再通電加熱煲水，因為底座和壺底都有電線。幫電熱水壺加水時，應避免有水溢出。通電時也應留意壺底與底座是否乾燥，最好每次都加水後都用乾布抹走壺上的水分。另外，電熱水壺時，亦原應直接用水沖洗壺身外部及底座，以免入水導致短路。

3）加熱、加水先後次序要搞清

盡大部分用家都知道，應先加水後才把電熱水壺放到底座上進行加熱，台電提醒如先通電後加水的過，有機會導致電熱水壺乾燒。而更值得留意的是，當電熱水壺正在加熱時，不應在途中打開並加入熱水，有機會令沸騰中的熱水溢出，導致燙傷。

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4）不用不插

大部分情況下，電熱水壺都會在廚房使用，而廚房較難避免有水氣、油，或煮食的高溫，因此台電建議不使用電熱水壺煲水時，應拔除插頭，慳電之餘亦能減低漏電風險。

資料來源：台電電力粉絲團