教徒未婚懷孕婚禮攝影搲Free仲要名牌化妝品？網民：似假膠引戰｜在fb「2024準新人婚禮籌備討論區」中，有匿名者報稱因意外懷孕，決定提早於4月8日結婚，徵求免費攝影師、化妝師、婚紗裙褂，而且更要求多多；事件廣傳後原po已被刪，各討論區網民則認為這個集合「港女十大武器」的發文「假膠味濃」似作故仔引戰。



事主自稱為基督徒，因意外懷孕而提早結婚，為減輕開支，決定公開徵求免費攝影師、化妝師同婚紗禮服裙褂，而且有不少要求：

1：事主為基督徒裙褂絕不能有龍鳳圖案

2：攝影師同化妝師需要自行負責交通費&膳食

3：要附上作品參，合適者會聯絡，沒有聯絡即視為落選論

多啦A夢漫畫圖

「2024準新人婚禮籌備討論區」截圖

網民最嬲就是身為基督徒卻未婚懷孕，建議：「搵教會幫手啦」「已經搵到長期飯票，仲想典（點）？」「墓督徒咁虔誠就用返猶太Style啦」又抽水笑言：「因為意外懷孕 想徵埋免費私家醫院 5星級酒店酒席 同市區交通方便3房單位1個人」原po轉眼就已經刪除，但未知是事主自己del還是群組admin出手，網民笑說：「可能徵曬野收得爐」

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但心水清的網民就認為「又基督徒又意外懷孕仲無錢，似樓主玩膠想造新聞自貼自報」「假膠啦學 hk01 聽日又出post」記者利申這個po不是我作的，但要你失望了，我即日就出po。

此外，