iOS 17.4 更新推出、修復重大安全漏洞｜Apple 今日凌晨（3月6日）突然推出 iOS 17.4 更新，重點放在歐洲地區的 iPhone、iPad 將可以使用第三方平台下載 App。雖然暫時香港地區未開放此功能，但仍建議用家盡快更新 iOS 17.4，因為新版本將修復兩大安全漏洞。



1）iPhone 15 電池健康度介面改變

iOS 17.4 中，Apple 將更改 iPhone 15 系列的電池健康度介面。以往可以看在電池健康度的百分比，更新後則不再提供實質數字，只會顯示電池現況是否「正常」，讓用家能快速掌握 iPhone 電池狀態。現時點選入「設定」>「電池」>「電池健康度」，將可了解到 iPhone 的循環使用次數、製造日期和首次使用日期等資料。

根據 Apple 的測試結果，iPhone 15 的電池可以在 1000 次循環使用後，保持 80% 以上的電池健康度，用家可以參考這數字來決定是否需要更換新電池。

2）「失竊裝置保護」升級

iOS 17.3 推出了「失竊裝置保護」功能，當 iPhone 失竊時，較敏感的操作會要求 Face ID 或 Touch ID 認證的「保安延遲」。iOS 17.4 將加入，可以選擇在熟悉位置或任何位置，都開啟「失竊裝置保護」功能。

3）新增 emoji

iOS 17.4 加入了的 emoji 符號，包括青檸、啡色蘑菇、鳳凰、斷開的斷鏈、點頭，以及搖頭。此外還有 18 個人物和身體 emoji，亦可以選擇面向正反方向。

4）Podcasts 文字稿

Podcasts App 現在可提供文字稿，類似於 Apple Music 中的歌詞。跟隨音訊播放時用家可同步看到相關文字內容。Podcasts 文字稿支援英文、西班牙文、法文和德文，並且可以搜尋特定的單字或句子，方便反向搜尋相收聽的Podcasts部份。

5）修復錯誤、安全漏洞

iOS 17.4 修正了兩個錯誤：解決「Find My」中可能導致聯絡人圖片空白的問題；修復雙 SIM 卡功能，在群組訊息中可能導致主要號碼變更為次要號碼的問題。

iOS 17.4和iPadOS 17.4修補了兩個可能已被用於存取使用者裝置的漏洞，包括修復可能被利用的「RTKit」和「WebKit」漏洞，因此建議用家盡快更新。

其他新功能

6）音樂識別能讓用家將識別完成的歌曲直接加至 Apple Music 播放列表和資料庫；

7）Apple Music 和 Podcasts 中的「Listen Now」標籤已被重新命名為「Home」；

8）推出了名為PQ3的「後量子加密協定」，用於加強 iMessage 安全性；

9）新的時鐘Widget，可加入到鎖機畫面或主畫面上；

10）CarPlay更新，Apple Maps 可以在儀表板上顯示即將進行的轉向導航資訊。

