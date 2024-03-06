抽濕／回南天．日本冷氣廠傳授最佳抽濕設定｜根據天文台未來九日的預測，未來九日的最高相對濕度竟持續在85～95%。衣服、被鋪、地板、牆壁全都濕濕漉漉，連精神和心情都被高濕度影響。部分家庭沒有抽濕機的話，可以如何解決濕氣問題呢？日本冷氣廠分享，用冷氣最佳設定抽濕。



香港住宅空間有限，不一定有足夠位置擺放抽濕機，可是冷氣機應該大部分的家庭都有。在回南天的潮濕日子中，冷氣機可以稍為充當一下抽濕機的角色，盡量把室內的濕度降低。

香港未來九日相對濕度持續高達85～95%左右

冷氣抽濕原理

當冷氣機打開抽濕功能時，冷氣會吸入濕度較高的室內空氣，利用鋁製的冷凝器降低空氣溫度的同時，空氣降溫後所能攜帶的水分就會減少，空氣中的部分水分就會以水滴形式留在冷凝器上。將這些水滴收集後，通過水管排出室外。反覆進行這個過程，就能將室內的水分排出，從而降低濕度，令室內空氣沒那麼「濕漉漉」。

專做冷氣的「日本大金工業」官網分享了使用冷氣機抽濕的最佳設定建議，當濕度低於 40% 時，就會感到乾燥；濕度 60% 以上，汗水就難以乾掉，黴菌亦容易生長。冷氣的溫度最好設定在 26～28℃ 左右，室內濕度將為 50% 或更低。

有時天氣潮，但氣溫不太高，整夜長開冷氣就會凍，也會有人擔心電費吧。根據大金建議，想慳電的話可以在睡前把冷氣調校至 27℃，並開時間制設定在 3 小時後定時關機。如真的需要整晚開冷氣，保持在一個較固定的溫度，就可以把溫度設定在 28℃ 或以上，並把抽濕功能設定在 50～60%。

最好選擇：抽濕機

以上的方法，只是給沒有抽濕機的人士參考，在眾多的抽濕方法中，最好還是使用抽濕機。不論是抽濕效果，還是慳電程度，抽濕機都比冷氣機佳。使用時，可以放在室內的中央位置，不應放在角落或牆邊，盡量令抽濕機四周有足夠的空氣洗通空間，也能確保散熱情況。抽濕期間，建議關門窗，亦可配搭循環扇使用，增強空氣流通。

消委會抽濕機評測

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資料來源：DAIKIN