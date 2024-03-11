抽濕機開機前必check！別小看這小功能、無視故障隨時引發火災｜潮濕天氣持續，更難捱是一日熱一日凍，連在室內都感到空氣濕轆轆，地面也是「立痴痴」的，沒有抽濕機都幾難頂。台電facebook專戶就提醒用家，每次開動抽濕機前都必須注意一點，且要必定期檢查，如果沒留意故障仍然照常使用，恐會存在引發觸電及引發火災的風險！



咪輕視！滿水停機功能故障可大可小！

台電facebook專頁「台電電力粉絲團」在3月10日分享資訊，在抽濕機使用率高的日子，濕度高、儲水缸也會特別快滿。如果你沒有每日開機都會清理水箱的習慣，有時以為開了機，其實卻會因為滿水停機功能而暫停。但這個都不是重點！更要小心的是「滿水停機功能」故障，如果「爆缸」後仍然不會停機，滿瀉的水有可能會流到地面，如果接觸到拖板、插頭更甚至抽濕機本身電線有損壞，就可能引發觸電及引發火災的風險！

回南天相對濕度持續95%無抽濕機點算？日冷氣廠傳授最佳抽濕設定

咪輕視！滿水停機功能故障可大可小！

建議定時要檢查滿水停機功能是否正常運作，方法很簡單，自己動手倒水裝滿水箱之後開動抽濕機，如果能正常斷電就即時沒問題，如果抽濕機無法停止，就應該即時停用、盡快找廠商修理。

台電facebook專頁「台電電力粉絲團」截圖

抽濕機水箱污糟過廁所板、積水有菌不能飲

水箱長期積水，有機會滋生細菌，甚至青苔，影響家居衛生。同時，水箱中的濕氣會令抽濕機內部零件受潮，長期會使零年生鏽，增加運作故障率。台電電力炒絲團建議，用家除要定期倒走積水外，更要定期清潔水箱，以免細菌滋生。

抽濕機水箱污糟過廁所板、積水有菌不能飲

以前，前台灣女團「黑澀會」成員丫頭（詹子晴）曾自爆年輕時省穿省用的慳妹秘技，但當中有一招被專家指非常有問題絕不要學。丫頭竟然為了慳水費，長達4年飲用抽濕機內的儲水，雖然她強調有煲過，但醫生就警告「抽濕機水污糟過廁所板」！雖然有家事貼士YouTuber教人用水箱水拖地，但醫生也警告，如果家中有小朋友、寵物及老人家，也不應該這樣做，很可能引起皮膚過敏，更嚴重會引發肺炎！

丫頭竟然為了慳水費，長達4年飲用抽濕機內的儲水。

消委會抽濕機評測