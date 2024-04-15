ThePlace一站式開網店平台｜超低年費！龐大客源引流　輕鬆開網店

網上經濟在疫情下急速發展，開設獨立網店成為創業新熱點。有別於坊間的開網店平台，HKTVmall 推出全新網店平台「ThePlace」，為商戶提供截然不同的創業模式。ThePlace 旨在助商戶輕鬆開設獨立專屬的網上商店，並擁有專屬網址，不再局限於只在HKTVmall APP內推廣，商戶更可以於網絡世界向外引流，如 Google／Facebook／Instagram 等等。透過 ThePlace 獨特的營運模式，把握網上零售新機遇發展個人品牌事業。



為什麼開網店？

在手機﹑電腦不離身的時代，隨手一滑就能在網上處理好衣﹑食﹑住﹑行，網上購物亦成大趨勢。再加上，實體鋪租金壓力大，對於剛開始做生意的店主而言，開網店無疑是成本﹑風險較低的創業方法。在有一定的客流基礎上，開網店的成功機會更能大大增加。

為何選擇 ThePlace 開網店？



HKTVmall 龐大用戶群

做生意焦點就是客源，對比實體店，網店的宣傳就要做得比較足，無法等街上行人走進店內購物。對於網絡營銷不熟悉的店主，HKTVmall 每月活躍用戶高達約170萬，更能透過 HKTVmall 主頁入口、搜索結果、營銷推廣等多種渠道獲得曝光，直接吸引龐大用戶群流向網店。有別於其他平台需自行開拓人流，ThePlace 則能直接助你把握 HKTVmall 人流優勢，於開展生意之先已提供穩定流量來源，這亦是ThePlace最重要的獨特之處。加上，商戶亦可免費瞄準 HKTVmall 的目標客群，更有效投放Google廣告，吸引潛在顧客注意，提升曝光和銷售機會。

創新營銷渠道

隨網上消費習慣增加，顧客亦不再停留在睇相片就能被吸引購物的階段，各種短影片﹑直播帶貨的潮流，為宣傳商品帶來新的方法。HKTVmall App主頁面內之 HKTVLive 直播購物平台，引流客人收看直播，吸引他們邊觀看直播影片邊即時消費。在直播中與顧客互動，不止可以更直接分享商品的賣點，更可以拉近顧客與網店的距離。同時，可將自家網店的社交平台連結置於 ThePlace 商店介紹中，雙向為網店和 IG﹑FB 帶來人流。

實惠加盟計劃收費

控制生意成本亦是重要一環，大多數的網店平台都需要收取年費，以換取網店經營的功能。不論是香港﹑海外的網店平台，收費都不盡相同，對於剛開店的店主來說，能在確保有足夠的功能下，開店的費用當然是越平越好。

ThePlace 現時年費只需 $2,999，每天只需$8.3，特低的 4% 的交易佣金已包括所有第三方支付平台收費，對比市面上大多數平台價格相當實惠。同時，提供 Google 廣告支援計劃，幫助網店維持高曝光度，比自資營運宣傳更省成本。

ThePlace 針對網店店主開發的實用功能：



一站式專業網店設計

可透過後台自訂商店名稱、網址、標誌、簡介等，營造專屬品牌風格。商店主頁包括首頁組件、圖像輪播、分類列表等，均可自行編排，隨心打造獨特的購物體驗。只要使用簡單的「拖放」工具，就能輕鬆上載媒體。

快捷上載產品及靈活庫存管理

無論單件上傳或批量新增產品，均可在後台輕鬆完成。而且，透過後台系統商戶可快速轉移HKTVmall及其他指定電商平台之產品到ThePlace，大大減少上載產品的繁瑣工序及時間，快速開展網店生意。商戶更可實時於後台修改產品資訊及庫存數量，包括產品名稱﹑產品描述、原價、售價等，完全掌控庫存狀態。

自訂優惠活動

設立各種吸引顧客的優惠促銷，例如「滿額優惠」、「免運費」等，激發顧客即時購物慾望。後台設置簡單，可按策略設定不同優惠組合，全面提升營業額。

即時售前售後溝通

商店頁面設有「即時對話」快捷鍵，有助與顧客實時互動，提升生意額。顧客可隨時查詢產品資訊及需求，用家的回覆也將即時顯示，加強服務體驗。同時可設定「自動回覆」，為一些常見的問題預先設定回覆內容，增加經營效率。

全方位物流支援

ThePlace 支援免費註冊連接本地物流供應商服務，待客人簽收後，系統將自動確認完成訂單，自動化流程提高效率。

一站式支付體驗

支持多種主流信用卡及本地電子錢包。如援 VISA﹑MasterCard、八達通、PayMe、AlipayHK、WeChat Pay HK、BoC Pay 等，為顧客帶來簡單流暢的付款體驗。所有加盟計劃已包含第三方支付平台收費，毋須額外支出。

3分鐘快速註冊



不論是個人身份、中小企或大公司，均可設立帳戶，在 ThePlace 上開闢新市場。只需預備個人/公司資料、地址證明/商業登記證﹑銀行帳戶及月結單證明，加上繳付開店費用，3分鐘內便可完成開店註冊。無需複雜流程，開店過程輕鬆便利，讓用戶能盡快投入營運。

現在就立即體驗 ThePlace 的獨特魅力，把握 HKTVmall 人流優勢，開拓網上商機！

ThePlace 與其他網購開店平台比較



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