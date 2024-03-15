韓國ATM提款香港人必學｜不怕帶不夠現金 韓國旅遊攻略｜韓國是港人熱愛的旅遊地點之一，不過香港較少網頁介紹韓國自由行貼士，記者早前去韓國首爾工作，順便就製作了一個在韓國ATM以香港提款卡直接提取韓元現金方法，方便大家自己去韓國玩時作參考。



韓國ATM用香港提款卡：第1步｜開通戶口海外提款權限

和日本一樣，在韓國可以經ATM直接從自己的銀聯戶口提取現金，而且匯率相當不錯；去韓國旅行可以考慮不用帶太多現金，有需要時再在當地提款。而要在海外ATM提款，首先第一件事當然是要在自己的銀行戶口開通海外提款；一般在櫃員機或是網上理財中即可操作，詳細方法請洽自己使用的銀行。

開通海外提款

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第2步｜弄清楚哪部機合用

然後韓國並不是所有的ATM都能以香港提款卡提取韓元現金，需要標明是「Global ATM」，又或畫面上有顯示「銀聯提款」的提款機才可以。一般7-Eleven、CU便利店或是車站都會有這些ATM，機場當然也有。

像圖中的「Global ATM」就可以使用香港提款卡直接提領韓圓。

仁川機場的找換店旁邊就有兩部Global ATM，可以進行提款。

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第3步｜提款機介面、逐步影埋畀你睇

接受銀聯提款的ATM櫃員機，更對應外國語言，有中文（基本為簡體）和英文選擇，按指示進行就可以提款。以下為仁川機場提款機的提款示範：

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在7-11、CU等便利店也大都會設有ATM，如果標有Global ATM或是有銀聯標誌、畫面有顯示「海外提款卡」選項的ATM也都可以直接用銀聯提款卡提領韓元。

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提款機介面、逐步影埋畀你睇（7－11提款機版本）

按圖放大韓國7-11提款機提取韓元流程：



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匯率方面，記者在仁川機場提取了5萬韓元，手續費3500韓元，銀行方面扣了我369.37港元，換算下來匯率就是1:144，並不化算。而記者在7-11 ATM的提款機提了30萬韓元，手續費4800韓元，銀行扣帳1877.73港元，換算下來匯率是1:162左右，已相當接近市場水平。

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提提由於記者今次只在首爾江南區活動，治安良好之下ATM可較為放心使用；但好習慣是不論何時使用ATM前都先留意一下插卡的位置和鍵盤有沒有奇怪的裝置，以及盡量在便利店、車站、銀行分店等利用率高相對更安全的地方使用提款機。

另外記者曾看過網上有人指出KEB Hana Bank（韓國外換銀行，logo是一個紅頭綠身的火柴人很易認）的提款機也可以海外提款，但是記者找了一部來試，發現記者的匯豐銀行提款卡被拒絕使用，不知道是否只是此提款機不對應海外提款還是其他Hana Bank的提款機都不行。