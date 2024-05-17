七一好去處｜潮州3天團推介　睇民族舞+任食牛肉鍋　報團送數據卡

七一好去處｜今年七一公眾假期適逢是星期一，不少港人都會利用這3天假期，去一趟短暫旅行。永安旅遊最近推出一個3天純玩美食的旅行團，帶大家去潮州看民族「英歌舞」，精彩行程包括觀賞民族英歌舞表演、任食牛肉火鍋！即睇這個3天團有什麼賣點！



集戲劇、舞蹈、武術於一體的「英歌舞」表演。（官方圖片）

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潮州3天團｜1. 民族英歌舞＋潮州千人盛宴

英歌舞是集戲劇、舞蹈、武術於一體的表演，舞蹈糅合南派武術，表演者舉手投足都充滿氣派，更有「中華戰舞」的稱號。英歌舞更是國家級非物質文化遺產，只有一年一度遊神賽會、民族節慶才有機會看到，潮州官方祝賀香港回歸紀念日，特別安排了氣勢十足的英歌舞表演。團友同時可以參加千人盛宴，一邊品嚐潮州十二道傳統菜，一邊欣賞難得一見的民族英歌舞表演。

👇即看超有氣派英歌舞表演👇

潮州3天團｜2. 遊覽3大潮州名勝：湘子橋、開元寺、牌坊街

遊覽景點包括3大潮州名勝：湘子橋、開元寺、牌坊街！「湘子橋」是擁有超過800年歷史的建築，集拱橋、樑橋及浮橋於一體，為中國第一座啟閉式浮橋。旅行團更重本包上橋門票，讓大家近距離欣賞湘子橋的獨特設計。

至於「開元寺」，據指在唐玄宗開元盛世興建，經歷多個朝代不斷修繕，糅合了各朝代的建築藝術。「牌坊街」是一條集非物質文化遺產、傳統工藝、特色小吃為一體的文化古街，團友可欣賞中西合璧的騎樓建築之餘，更可以在騎樓下小店，購買當地特色的手工藝品、潮式食品！

值得注意，不同的團號會安排到不同的景點，例如紫蓮山森林公園、龍歸大瀑布、達濠袖珍古城、南溪水鄉、南澳島、陳慈黌故居等。

👇即看潮洲景點「湘子橋」👇

任食一人一鍋金牌牛肉火鍋（官方圖片）

潮州3天團｜3. 潮式打冷＋任食牛肉火鍋

主打純玩美食，三餐當然要食得好！旅行團不單安排豐富的「十二道傳統潮州菜」、「傳統迎賓喜宴」、「潮州名菜宴」、「潮菜歡迎晚宴」盛宴，還安排了「任食一人一鍋金牌牛肉火鍋」、「潮汕打冷滋味宴」，團友更可享用下午茶，品嚐潮州地道小食，例如潮汕魚皮餃、地道干麵、鴨母念、春餅！保證大家每晚都可以捧著肚皮回到酒店房！

👇即睇膳食安排👇

潮州3天團｜4. 入住國際品牌酒店 享用健身房、溫泉、水上設施

不同的團號自選入住潮州當地優質酒店，當中包括潮州紫蓮祥光酒店、豐順千江溫泉酒店，或屬國際品牌的澄海國瑞豪生大酒店、汕頭澄海智選假日酒店、潮州皇冠假日酒店。部份酒店設有健身房、水上設施、溫泉，好動的團友可在酒店尋找娛樂。

👇即睇酒店設施有咩玩👇

潮州3天團｜5. 高達$150優惠、報團送數據卡

旅行團6月29日出發，團費$1999起，現在還有激筍優惠，只要有6至9人同時報名，每位可享$50折扣優惠；10人同時報名，每位則可享$100折扣優惠！

不得不提，網上報團可享額外$50優惠。每位成人更會加送內地數據卡。

潮州美食純玩3天團

潮州盛會~民族英歌舞迎潮州千人盛宴

團號﹕GUCGH03MT / GUCGG03MT / GUCGG03XT / GUCGI03MT /

GUCGA03XT

限定出發﹕6月29日

團費﹕$1999起



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（全文完）