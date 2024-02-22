永安旅遊優惠碼2024｜預訂機票酒店勁減高達$650　優惠全球適用

永安旅遊優惠碼2024｜永安旅遊Wing On Travel聯乘BEA東亞銀行推出優惠，即日起至2024年3月31日期間，使用東亞銀行信用卡於永安旅遊網站或手機APP預訂機票、酒店或套票都有折扣，勁減高達$650！今年復活節及清明節請3日假就可以連放10日，當然要把握這個大好機會去旅行！預訂機票酒店時，用埋優惠碼就更加抵！



日本、韓國和台灣陸續迎來櫻花綻放季節，你準備好了嗎？（yo_jie_629@ig）

東亞銀行信用卡 x 永安旅遊優惠碼【1】酒店預訂滿$1,500減$150

東亞銀行信用卡 x 永安旅遊推出「東亞銀行信用卡$150酒店折扣」優惠，由即日起至2024年3月31日，於永安旅遊網站或手機APP預訂酒店滿$1,500或以上，於付款前輸入推廣碼【BEA150H】即可享$150折扣優惠！不論預訂本地或海外酒店房間都得！優惠名額有限，先到先得。

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【BEA150H】

東亞銀行信用卡 x 永安旅遊優惠碼【2】機票預訂滿$2,000減$200

「東亞銀行信用卡$200機票折扣」優惠適用於預訂全球機票。由即日起至2024年3月31日期間，只要在永安旅遊網站或手機APP預訂全線單程或來回機票（不適用於非單一目的地/開口行程），訂單淨額滿$2,000或以上，並在結帳前輸入【BEA200T】，即可享$200折扣扣減！優惠先用先得，額滿即止！

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東亞銀行信用卡 x 永安旅遊優惠碼【3】預訂自由行套票滿$3,000減$300

如果想慳得更多就一定要選擇機票及酒店的套票優惠！東亞銀行信用卡 x 永安旅遊亦有推出「東亞銀行信用卡-$300機酒套票優惠」，於永安旅遊網頁或手機APP預訂自由行套票（即機票＋酒店）滿$3,000或以上，在付款前輸入【BEA300P】推廣碼即享折扣優惠，勁減$300！

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如何使用東亞銀行信用卡 x 永安旅遊優惠碼？

東亞銀行信用卡 x 永安旅遊優惠碼只供永安旅遊會員享用，在預訂機票、酒店或套票前要先登入會員帳戶，並使用合資格的東亞銀行信用卡，在結帳前輸入指定優惠碼才可享有折扣扣減，最多可享每個優惠各一次。

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