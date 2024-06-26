馬來西亞5天團$4199起　任食即開檳城黑刺＋彭亨州榴槤果園貓山王

馬來西亞擁有全世界最多頂級榴槤品種，每年6至8月就是當地的榴槤當造期，吸引不少榴槤迷特意飛到當地食榴槤。為什麼食榴槤大費周章要飛到去馬來西亞？皆因馬來西亞採用樹上熟的榴槤，每顆果肉都非常新鮮，不會人工催熟，所以每年都吸引大批榴槤迷特意飛到馬來西亞歎即開即食的榴槤！



近距離觀賞樹上熟嘅榴槤種植過程 （圖片來源：東瀛遊）

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馬來西亞榴槤主要有3個產區，分別是位於中部的彭亨州、南部的柔佛州和北部的檳城州。當中榴槤控必食的「貓山王」，就以彭亨州所產的被譽為最高品質，而近年的榴槤新貴冠軍品種「黑刺」，主要產地是來自檳城，產量較少，較為矜貴。想知去邊到先食到正宗頂級榴槤，立即往下拉！

馬來西亞食榴槤必去︱40年老字號 檳城明星榴槤檔「龍哥」

祖傳三代的「榴槤大王」龍哥，他的檔口位於檳城安順路，開店至今已經40年。龍哥賣榴槤賣到街知巷聞，全因他一直秉持著「只賣好和靚榴槤」的精神，寧願不營業也不賣不好的榴槤！雖然只是街邊檔口，但售賣的榴槤絕對是檳城公認的好品質！

龍哥在全國13個州都有人脈，專向各地果園採購最優質榴槤。保證到手的榴槤種類多，質素好，粒粒都是A級！龍哥更會親身指導，現場即開即食，榴槤由淡味食到濃味，逐款品嘗，除了港人至愛的「貓山王」及「黑刺」外，更有多款香港較為少見的榴槤品嘗，例如「紅蝦」、「竹腳」、「葫蘆」，滿足榴槤迷的肚皮！

👇一齊睇吓龍哥檔口嘅榴槤有幾新鮮😍🤤

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東瀛遊「皇牌馬來西亞榴槤團」品嘗檳城「龍哥」榴槤任食放題 $4999+

想一試檳城「龍哥」的頂級榴槤？東瀛遊皇牌馬來西亞檳城榴槤團，除了帶大家去「龍哥榴槤檔」任食即開即食貓山王、黑刺、多款榴槤放題外，更重本帶大家品嘗馬來西亞天價魚皇「忘不了」，5天行程$4999+，CP值超高！

《檳城「龍哥」任食極品榴槤、品嘗殿堂級魚皇「忘不了」》

檳城、怡保、太平【全程5星級酒店】5天 MKVA05/MKVB05

團費：$4999+

出發日期：7月24、31、8月4、8、15、22日(MKVA05)

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7月7、14、21、28、8月7、11、18、25日(MKVB05)

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馬來西亞食榴槤必去︱吉隆坡彭亨州「勞勿榴槤園」任食貓山王

港人至愛的榴槤品種，首選必定是「貓山王」！位於馬來西亞彭亨州勞勿縣的「勞勿榴槤園」，是大馬貓山王最著名的產地之一，在這裏品嘗貓山王最好不過！能置身在一個充滿濃郁榴槤香味的果園任食貓山王，是榴槤迷必須體驗！

「勞勿榴槤園」佔地超過10英畝，環境舒適清幽，讓榴槤迷能舒舒服服地任食榴槤！主理人有超過60年種植培育榴槤的經驗，採用新舊技術種植榴槤，更會帶客人參觀自家榴槤種植園，榴槤迷不但可以近距離見識到榴槤樹，感受榴槤陣陣飄香，更有機會親身體驗開榴槤的滋味！

位於馬來西亞彭亨州勞勿縣的「勞勿榴槤園」，是大馬貓山王最著名的產地之一（圖片來源：東瀛遊）

《檳城「龍哥」+ 勞勿鎮貓王家榴槤果園 任食極品榴槤雙重體驗、品嘗殿堂級魚皇「忘不了」》馬來西亞、檳城、怡保、吉隆坡5天 MKPL05/MKPP05

團費：$6199+

成團出發日期：7月3、10、25、8月6、12、14日(MKPL05)

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成團出發日期：7月4、11、18、29日(MKPP05)

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東瀛遊《勞勿榴槤園、地道美食之旅》吉隆坡5天 MKEE05

團費：$4199+

出發日期：7月5、8、9、11、12、19、28、8月1、7、14、19、27日

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馬來西亞必食︱天價魚皇「忘不了」價值約港幣$2000一斤！

一場來到馬來西亞，豈能不試馬來西亞十大名魚之首「忘不了」？作為全馬來西亞最貴的食用魚，由於養殖困難，產量極少，所以相當矜貴，價格約港幣$2000一斤！「忘不了」魚肉多、骨頭少、油脂豐富、肉質結實，每一口都能食到淡淡酪梨果香，據說吃過這條魚的人，都會對它的鮮味念念不忘，因此被名為「忘不了」！古銅色魚身又帶著亮晶晶鱗片，連魚鱗片都食得！食過的朋友都大讚連魚鱗片都不想放過呀！

「忘不了」有極豐富油脂，肉質結實、油香十足，十分滋味！（圖片來源：東瀛遊）

東瀛遊指定團種限定 品嘗殿堂級名種河鮮「忘不了」

東瀛遊的皇牌馬來西亞榴槤團已經第11年舉辦，質素高，口碑極好，愛榴槤的你絕對不能錯過！今年東瀛遊將會繼續帶大家飛去檳城和吉隆坡，品嘗極品榴槤任食放題之外，指定行程更重本呈獻，帶大家品嘗當地殿堂級河鮮魚皇「忘不了」，感受國宴級美味！名額有限，立即報名啦！

《馬六甲榴槤放題》馬來西亞、吉隆坡、馬六甲榴槤放題．新加坡 5天MSLS05

團費：$6399+

出發日期：7月22、29、8月6、17日

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《季節限定》《馬來西亞 ‧ 吉隆坡 ‧ 馬六甲榴槤放題‧ 5天》MKLM05

團費：$4599+

成團出發日期：7月15、24、30、8月5、9、13、20、24日

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東瀛遊皇牌《馬來西亞榴槤團》全線行程，第11年舉辦，口碑極好，帶大家任食榴槤+地道美食！

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