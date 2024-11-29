澳門保利美高梅博物館6大特色！免費睇圓明園獸首銅像/跨時空互動
澳門好去處2024｜澳門又有新景點！澳門首個將歷史文物與科技結合的博物館登陸美高梅（ MGM），展覽期由即日起至2025年9月期間舉行，免費開放予大眾參觀。有別於一般的博物館，除了展出珍貴文物，展館亦配合OLED顯示屏、AI互動裝置等科技元素，讓觀眾可跨越時空與文物互動，絕對能刷新大家對博物館的印象！記者現場直擊，為大家綜合博物館6大特色，有哪些必睇必玩好去處，詳情即睇內文！
攝影：陳葦慈
神秘探索 228件珍貴文物4尊圓明園獸首銅像
以「藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅絲路遺珍」為主題的保利美高梅博物館正式開幕。博物館共設4大展區，有近20間國有博物館及國際文化藝術機構參與，展出共184組、228件珍貴文物館藏，及國內著名當代藝術品，當中包括遺失近140年其中四尊的圓明園獸首銅像，限時於澳門展館亮相，大眾更可免費入場觀賞。
保利美高梅博物館6大特色【1】歐陸風格天幕廣場 打卡必去
博物館位於澳門美高梅二樓，地面層為充滿濃厚歐陸風格的天幕廣場，讓人猶如置身歐洲街道中，而廣場的北面以葡萄牙里斯本中央火車站的外牆設計，加上圓拱形的玻璃天幕，讓空間可保持柔和的光線散落各處，無論站在哪個角度也能拍出美美的照片。在進入博物館前，不妨在這裡盡情打卡。
保利美高梅博物館6大特色【2】如海底探索 穿越夢幻水晶宮
從廣場踏上階梯，還未進入博物館內，已感受到保利美高梅博物館滿滿的科技感。有別於傳統博物館偏向復古或現代化的建築設計，保利美高梅博物館的入口前廳，及其穹頂採用多媒體層疊裝置，讓流動的海水與賦有歷史意味的動畫覆蓋整個入口，無論是左右環顧，還是抬頭仰望，都可望見一大片變幻莫測的星晨大海，氣氛相當夢幻，在正式進場前已可收穫滿滿的視覺享受。
保利美高梅博物館6大特色【3】專利技術零距離觸摸展品 模擬發掘文物
作為首個糅合科技裝置的博物館，保利美高梅博物館透過專利技術OLED互動屏幕，製作文物展示櫃，讓參觀者可「接觸」文物。例如「元青花鳳穿花卉紋玉壺春瓶」，屏幕上會顯示它的3D模型，參觀者可隨意將文物放大、縮小、翻轉，甚至撥走文物上的海洋生物附著物，模擬其出水過程；「明清銅鼓」更可透過輕敲屏幕重現樂器的音效，相當有玩味！
除了可與文物互動之外，博物館的各個展區均以四折LED屏呈現裸眼3D技術，讓浩瀚的宇宙、立體的展品影像瀰漫在參觀者四周，而在觀賞歷史文物的同時，周遭的光影裝置、聲響系統更會隨之變化，令觀眾在觀賞展品的時候更加投入其中，帶來嶄新的沉浸式體驗。
保利美高梅博物館6大特色【4】國家一級文物 4尊圓明園獸首銅像最矚目
展品中最矚目的，必定是博物館限時展出的四尊國家一級文物：圓明園獸首銅像，分別為牛首、虎首、猴首、豬首。獸首於1860年被英法聯軍奪走，遺失已近140年，當中有不少成為西方國家的拍賣品，經多番波折後才有幸於博物館亮相，其中以拍賣方式取回的虎首，價值更高達198萬美元（約1,500萬港元）。每尊獸首銅像造工精細，就連其面部絨毛及褶皺也能清晰看見，觀賞價值極高！
此外，參觀者還可欣賞到清末時辨別時間的日晷儀、唐代的銅鏡、香盒、青花瓷等歷史文物，了解古時的生活風貌。
保利美高梅博物館6大特色【5】自製「仙氣」打卡相、跨時空百年飄流瓶
除了觀賞珍貴展品，博物館亦加入了充滿玩味的AI體驗裝置「六千身」，參觀者可以AI技術展現自己獨一無二的「媽祖」形象，拍出非常有「仙氣」的打卡相，即使男士也可參與，造型相當趣怪！
另一有趣的互動裝置《漂流瓶·100年》，邀請來自世界各地的各界人士寫一封寄給海洋的信，參觀者也可即場參與其中。而這些信將會封存至2123年，留給100年後的人打開閱讀，展開一場跨時空對話，別具教育意義！
保利美高梅博物館6大特色【6】金牌餐廳「盛事Rossio」葡國菜
博物館附近還有多間著名餐廳，其中一間曾獲《攜程美食林》金牌餐廳的「盛事Rossio」，餐廳主打「傳統與新派」結合的菜式，招牌菜如馬介休球、非洲雞、脆皮乳豬等，其中脆皮乳豬的外皮酥脆、肉味香濃，皮下的肥膏厚度適中，相當彈牙，還可蘸上打至幼滑的番薯蓉，味道更有層次。此外，餐廳環境舒適高雅，配合窗外天幕廣場的風景，頗有置身於歐洲的錯覺，非常適合在參觀後飽嚐一頓美食。
保利美高梅博物館
展覽日期：即日起至2025年9月
時段：星期一至星期四 11:00-19:00／星期五 11:00-21:00／星期六、日及公眾假期 10:00-20:00
導賞服務（每日）：15:00（廣東話）／17:00 普通話
地點：澳門美高梅2樓