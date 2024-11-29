澳門保利美高梅博物館6大特色！免費睇圓明園獸首銅像/跨時空互動

澳門好去處2024｜澳門又有新景點！澳門首個將歷史文物與科技結合的博物館登陸美高梅（ MGM），展覽期由即日起至2025年9月期間舉行，免費開放予大眾參觀。有別於一般的博物館，除了展出珍貴文物，展館亦配合OLED顯示屏、AI互動裝置等科技元素，讓觀眾可跨越時空與文物互動，絕對能刷新大家對博物館的印象！記者現場直擊，為大家綜合博物館6大特色，有哪些必睇必玩好去處，詳情即睇內文！

攝影：陳葦慈



神秘探索 228件珍貴文物4尊圓明園獸首銅像

以「藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅絲路遺珍」為主題的保利美高梅博物館正式開幕。博物館共設4大展區，有近20間國有博物館及國際文化藝術機構參與，展出共184組、228件珍貴文物館藏，及國內著名當代藝術品，當中包括遺失近140年其中四尊的圓明園獸首銅像，限時於澳門展館亮相，大眾更可免費入場觀賞。

在澳門特別行政區行政長官賀一誠的見證下，中國保利集團有限公司董事長劉化龍與美高梅中國控股有限公司董事長何超瓊為「保利美高梅博物館」主持揭牌儀式。 （MGM 美高梅）

保利美高梅博物館6大特色【1】歐陸風格天幕廣場 打卡必去

博物館位於澳門美高梅二樓，地面層為充滿濃厚歐陸風格的天幕廣場，讓人猶如置身歐洲街道中，而廣場的北面以葡萄牙里斯本中央火車站的外牆設計，加上圓拱形的玻璃天幕，讓空間可保持柔和的光線散落各處，無論站在哪個角度也能拍出美美的照片。在進入博物館前，不妨在這裡盡情打卡。

在參觀博物館前可在充滿歐陸風格的天幕廣場打卡影相。（MGM 美高梅）

保利美高梅博物館6大特色【2】如海底探索 穿越夢幻水晶宮

從廣場踏上階梯，還未進入博物館內，已感受到保利美高梅博物館滿滿的科技感。有別於傳統博物館偏向復古或現代化的建築設計，保利美高梅博物館的入口前廳，及其穹頂採用多媒體層疊裝置，讓流動的海水與賦有歷史意味的動畫覆蓋整個入口，無論是左右環顧，還是抬頭仰望，都可望見一大片變幻莫測的星晨大海，氣氛相當夢幻，在正式進場前已可收穫滿滿的視覺享受。

保利美高梅博物館6大特色【3】專利技術零距離觸摸展品 模擬發掘文物

作為首個糅合科技裝置的博物館，保利美高梅博物館透過專利技術OLED互動屏幕，製作文物展示櫃，讓參觀者可「接觸」文物。例如「元青花鳳穿花卉紋玉壺春瓶」，屏幕上會顯示它的3D模型，參觀者可隨意將文物放大、縮小、翻轉，甚至撥走文物上的海洋生物附著物，模擬其出水過程；「明清銅鼓」更可透過輕敲屏幕重現樂器的音效，相當有玩味！

除了可與文物互動之外，博物館的各個展區均以四折LED屏呈現裸眼3D技術，讓浩瀚的宇宙、立體的展品影像瀰漫在參觀者四周，而在觀賞歷史文物的同時，周遭的光影裝置、聲響系統更會隨之變化，令觀眾在觀賞展品的時候更加投入其中，帶來嶄新的沉浸式體驗。

保利美高梅博物館6大特色【4】國家一級文物 4尊圓明園獸首銅像最矚目

展品中最矚目的，必定是博物館限時展出的四尊國家一級文物：圓明園獸首銅像，分別為牛首、虎首、猴首、豬首。獸首於1860年被英法聯軍奪走，遺失已近140年，當中有不少成為西方國家的拍賣品，經多番波折後才有幸於博物館亮相，其中以拍賣方式取回的虎首，價值更高達198萬美元（約1,500萬港元）。每尊獸首銅像造工精細，就連其面部絨毛及褶皺也能清晰看見，觀賞價值極高！

此外，參觀者還可欣賞到清末時辨別時間的日晷儀、唐代的銅鏡、香盒、青花瓷等歷史文物，了解古時的生活風貌。

參觀者可觀賞到散失百年的四尊圓明園獸首銅像，分別為牛首、虎首、猴首、豬首。

保利美高梅博物館6大特色【5】自製「仙氣」打卡相、跨時空百年飄流瓶

除了觀賞珍貴展品，博物館亦加入了充滿玩味的AI體驗裝置「六千身」，參觀者可以AI技術展現自己獨一無二的「媽祖」形象，拍出非常有「仙氣」的打卡相，即使男士也可參與，造型相當趣怪！

博物館配合AI體驗裝置，人人都可化身成「媽祖」。

另一有趣的互動裝置《漂流瓶·100年》，邀請來自世界各地的各界人士寫一封寄給海洋的信，參觀者也可即場參與其中。而這些信將會封存至2123年，留給100年後的人打開閱讀，展開一場跨時空對話，別具教育意義！

大型藝術裝置《漂流瓶·100年》，參觀者可參與一場跨時空對話！

保利美高梅博物館6大特色【6】金牌餐廳「盛事Rossio」葡國菜

博物館附近還有多間著名餐廳，其中一間曾獲《攜程美食林》金牌餐廳的「盛事Rossio」，餐廳主打「傳統與新派」結合的菜式，招牌菜如馬介休球、非洲雞、脆皮乳豬等，其中脆皮乳豬的外皮酥脆、肉味香濃，皮下的肥膏厚度適中，相當彈牙，還可蘸上打至幼滑的番薯蓉，味道更有層次。此外，餐廳環境舒適高雅，配合窗外天幕廣場的風景，頗有置身於歐洲的錯覺，非常適合在參觀後飽嚐一頓美食。

保利美高梅博物館

展覽日期：即日起至2025年9月

時段：星期一至星期四 11:00-19:00／星期五 11:00-21:00／星期六、日及公眾假期 10:00-20:00

導賞服務（每日）：15:00（廣東話）／17:00 普通話

地點：澳門美高梅2樓

