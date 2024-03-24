澳門美食丨老牌茶記新鴻發美食　人均$30+識食要試乾炒牛肉通心粉

澳門高士德有間人均$30、$40嘅茶餐廳，開咗廿幾年，好多澳門地頭蛇都鍾意喺度吹水歎世界。



茶記千千萬萬，新鴻發美食憑乜日日都特別多人，依家就帶你嚟睇睇！

縱橫江湖廿餘載 澳門老牌茶記之光

斑駁嘅地磚牆體，係歲月賦予俾佢嘅勳章。坐落喺三盞燈附近嘅「新鴻發」，一眨眼就陪伴咗澳門人廿幾年。可能連老細都諗唔到，呢間略顯逼夾嘅店仔，可以走過咁多春秋。

經受住時間同澳門人味蕾嘅考驗，時至今日人氣依舊，好多街坊街里都會約上老友記一齊嚟吹水。搵一個位置坐低，睇住人來人往，市井氣十足。

呢度食嘢嘅選擇好多，出餐快兼大件夾抵食，怪不知街坊都鍾意嚟。人均$30、$40嘅價錢，為食妹一日可以嚟食五餐！

記低呢啲招牌菜 識食老饕都咁落單

第一次嚟打卡唔知要嗌乜？識食嘅老友記教落咁落單唔踩雷！

1. 乾炒牛肉通心粉

乾炒牛河就食得多喇，乾炒牛通你試過未？數到招牌必點，「新鴻發」門面應該就係呢碟乾炒牛通！

呢碟乾炒牛通齋睇都覺得佢鑊氣爆棚，捧上檯就聞到一陣香味。分量可以話係相當老實，牛肉勁多，不虧係封神之作！

通粉非常有嚼勁，唔難食出係用生抽炒嘅通粉底。牛肉更是可圈可點，唔單止嫩仲入味，鹹香誘人，實屬係呢碟炒通粉嘅點睛之筆。

2. 厚多士

呢件厚多士份量一樣驚人，目測起碼有8cm左右厚！

多士一定要趁熱淋上糖漿，一啖咬落去先脆後軟，中間夾住花生醬餡搭配糖漿香香甜甜～

雖然厚多士係一個熱量炸彈，但係為食妹心甘情願咁為佢生肉！厚多士妥妥係下午茶嘅經典款，百吃不膩～

3. 菠蘿芝士豬扒雞蛋包

菠蘿芝士豬扒雞蛋包走嘅亦都係浮誇風，足足有四層咁多！用料夠曬老實，直程係一份就飽，一口大滿足！即點即做，拿到手仲熱辣辣！

菠蘿包超級酥脆，一摸就掉渣！豬扒嘅厚度恰到好處，油煎過後肉香無處可藏。高溫油煎豬扒嘅溫度融化芝士。整體口感酥脆厚實、治癒滿足。

4. 咖喱角

「新鴻發」除咗有日常茶記嘅粥粉麵飯包茶飲，其實仲有好多寶藏糕點添～入門口就可以睇到呢個玻璃櫥櫃，齊集中外麵包糕點！

+ 1

為食妹最推薦嘅就係8蚊一隻嘅咖喱角，唔試下就走寶喇！皮稍為有啲厚，不過勝在夠酥脆，唔會覺得滯！入邊包住薯蓉，都幾綿軟下，偏鹹香口！

新鴻發美食

地址：澳門花王堂區賈伯樂提督街55號A（三盞燈附近）

營業時間：週一至週五，週日 6:00-18:00，週六 6:30-18:00

電話：+853-28530452



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