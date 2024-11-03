澳門打卡攻略 倫敦人/巴黎人/威尼斯人6大拍攝機位 唔駛人迫人
撰文：ShenzhenStyle
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澳門，一個有着雙重浪漫的地方。
白天，有着濃重的歷史感和異域風情；晚上，是自帶紙醉金迷感的奢華世界。
暴走3萬步，總結了這份超好拍的路氹拍攝機位，如果你打算去澳門遊玩，建議收藏！
路氹拍攝機位
1. 倫敦人
A. 我願稱之為澳門經典機位，倫敦人門口乘坐電梯上四季連廊，由左右兩端平台和樓梯出去，可以拍到倫敦人、巴黎鐵塔和大笨鐘全景，白天和夜晚各有千秋。
+4
B. 倫敦人門前，離大笨鐘比較遠的拱形門洞，適合拍人像與大笨鐘的全景，英倫氛圍滿滿。
C. 倫敦人門前紅色巴士，可拍到現實版「霍格華茲」場景和拱形長廊視角全景。
2. 巴黎人
在巴黎人馬路對面的巴黎人花園，可拍到正面全貌的巴黎鐵塔，花園內機位很多，無需排隊等入口處的長椅。
+1
3. 威尼斯人
A. 威尼斯人門前電梯頂端平台角，拍大笨鐘方向。
B. 威尼斯人嘆息橋有許多拱形窗口，歐式風情的浮雕超好拍，無需排隊，攝影師可以錯位從轉角拍攝。
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