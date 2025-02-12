京都美食10大推介｜$153吃壽喜燒老店!2間米芝蓮　日式大排檔屋台

京都特色美食｜京都美食排名｜準備去京都旅行，但又不知道吃什麼好？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了10間必食餐廳，當中包括拉麵、壽喜燒、居酒屋、串燒、炸物、燒肉、刺身、甜品，「木村壽喜燒」更是接近百年歷史，專售日本黑毛牛肉，入口即溶！價錢大約153至205港元，高質靚牛壽喜燒來說，價錢算是相宜，還想知有什麼餐廳推介？即看下文啦！



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京都美食｜【1】麵屋豬一 —— 米芝蓮一星拉麵店

麵屋豬在2016年至2023年期間，6次登上米芝蓮必比登推薦榜，屬於米芝蓮一星的拉麵店，店家有限定款烤和牛拉麵、季節拉麵，還有黑、白醬油口味可選擇，黑醬油會較濃郁、相對較鹹，而白醬油的味道則較淡，大家可以按喜好選擇湯底口味。

麵屋豬一

地址：京都府京都市下京区恵美須之町542 1F

交通：地鐵「京都河原町站」下車步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 14:30 & 17:30 - 21:00



京都美食｜【2】六傳屋 —— 日式擔擔麵

喜歡吃日式擔擔麵的你不能錯過位於京都四條鴨川旁邊小巷裡的六傳屋！不少網民推薦小食牛腩肉串，而主菜則推薦牛腸擔擔麵，湯底可以選擇白味僧或黑芝麻或麻辣。以黑芝麻擔擔麵為例，在湯頭淋上剛炒好的黑芝麻和花生粉，無論是味覺上還是嗅覺上都好有層次。

六傳屋

地址：京都府京都市中京区下樵木町199

交通：從阪急京都線「京都河原町站」1A出口步行約5分鐘／從京阪本線「祗園四條站」4號出口步行約6分鐘

營業時間：17:00 - 22:00



京都美食｜【3】木村壽喜燒 —— 近百年歷史

位於京都的老字號壽喜燒特色餐廳「木村壽喜燒」創建於1928年，有近百年的歷史！從一間只售日本黑毛牛肉的肉店，變成為壽喜燒店，這間壽喜燒店非常特別，食客可自行點選黑毛牛肉的做法，有「普通」和「烤」的做法，烤過的黑毛牛肉放入鍋內壽喜燒更香口！價值為3000至4000日元（約153至205港元）。

木村壽喜燒

地址：京都市中京区寺町通四条上丸大文字300号

交通：從阪急京都線「京都河原町站」步行約5分鐘

營業時間：12:00 - 21:00



京都美食｜【4】海鮮帆立センター —— 錦市場內必吃的海鮮串燒

講到平價刺身，大家一定會想起錦市場！市場入面有大大小小的商店在販售生蠔、扇貝等，而「海鮮帆立センター」就有不少網民推薦，賣點是即場開海膽！而且還要好creamy！除了海膽，還有鮮甜甜蝦。此外，也有販售海鮮飯蓋，例如三文鱼扇貝刺身飯、三文魚吞拿魚扇貝雙拼飯。

海鮮帆立センター（錦市場）

地址：京都市中京区東魚屋町166-2

交通：從阪急京都線「京都河原町站」步行約10分鐘

營業時間：10:00 - 18:00



京都美食｜【5】京都屋台村 —— 綠茶啤酒／蟹棒／餃子／炸玉子燒

在錦市場，除了吃刺身，還有熱食可以吃！推介大家去「京都屋台村」，這家主要販售炸物、熱食，包括蟹棒、餃子、炸玉子燒、炸蝦等等，最特別是綠茶啤酒，非常解渴！

在錦市場入面的「京都屋台村」，主要販售炸物、熱食，包括蟹棒、餃子、炸玉子燒、炸蝦等等，最特別是綠茶啤酒！（小紅書@Cathleen）

京都屋台村（錦市場）

地址：京都市中京区中魚屋町486−１

交通：從阪急京都線「京都河原町站」步行約10分鐘

營業時間：10:00 - 18:00



京都美食｜【6】名代豬排 —— 金華炸豬扒套餐

被譽為網紅餐廳的「名代豬排」在日本多個地方有分店，而每間店鋪的菜單都會略有不同，其中一個必食套餐是金華炸豬扒套餐，餐裡會有一碗飯和一碗味增湯，價錢為3700日元（約190港元），飯、味增湯和椰菜都可以免費任加，外皮酥脆的炸豬扒皮薄肉厚，真材實料值得一吃！

名代豬排

地址：京都市中京區奈良物町379

交通：阪急電車京都本線「河原町站」步行約3分鐘／京都地下鐵烏丸線「烏丸站」步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 21:00



京都美食｜【7】燒肉TORAJI —— 厚切牛

這間位於京都的燒肉TORAJI（YAKINIKU TORAJI）是網民大推的一間燒肉店，就在京都車站附近，最大特色是每塊牛都是厚切，以牛舌為例，網民指目測至少有4毫米的厚度，肉質非常豐富！

燒肉TORAJI

地址：京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 京都ヨドバシ 6F

交通：JR「京都站」步行約5分鐘

營業時間：11:00 - 23:00



京都美食｜【8】Gion Nishikawa 祇園 にしかわ —— 2024年米芝蓮林2星懷石料理

在2024年榮獲米芝蓮林2星的Gion Nishikawa 祇園 にしかわ，用餐時間為2小時，每個月都有新菜單，以1月菜單為例，有柚子酒、湯、金槍魚片、鯛魚片、壽司、河豚料理、烤牛肉、蛤蜊面、飯和甜品，共10款菜式，在京都米芝蓮林級數的懷石料理中，算是幾難預約，大家記得提前預約呀！

Gion Nishikawa 祇園 にしかわ

地址：京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町473

交通：從祗園四條站步行紙775米

營業時間：12:00 - 15:00 & 18:00 - 19:00（逢星期一及日休息）



京都美食｜【9】茶和和 —— 即時現做抹茶麻糬

來到京都怎能不吃抹茶甜品！茶和和有多款抹茶甜品，例如麻糬、雪糕等，還有手信可以買回家，慢慢品嚐抹茶的醇香！茶和和的麻糬是即時現做，所以只有3天的保存期，能夠吃到新鮮岀爐的麻糬再加上份量剛好的抹茶粉，讓人倍感幸福！

茶和和

地址：京都市中京区柳馬場通蛸薬師下ル十文字町456

交通：從烏丸站步行約367m



京都美食｜【10】小山園茶房元庵 —— 抹茶蛋卷／抹茶刨冰／抹茶飲料

京都抹茶名店小山園茶房元庵是網民非常推薦的一間甜品店！店內提供抹茶蛋卷、抹茶刨冰、抹茶飲料等，抹茶蛋卷口感輕盈，入面的奶油非常清爽，而且抹茶粉份量充足，一點都不甜，不過整體份量較小，較適合下午茶時間來嘆抹茶！

小山園茶房元庵

地址：京都市中京区西洞院通御池下ル西側

交通：地下鐵「烏丸御池駅」4-1番出口步行約6分鐘／地下鐵「二条城前駅」2番出口步行約6分鐘

營業時間：09:30 - 18:00（逢星期三休息）



除了美食，京都都有不少人氣旅館，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了以下3間温泉酒店，可以一邊浸温泉一邊欣賞櫻花！

京都溫泉酒店【1】京都 嵐山溫泉 花傳抄-共立度假區（Kadensho, Arashiyama Onsen, Kyoto - Kyoritsu Resort）

旅館於2021年進行大翻修，所以無論是裝潢抑或房間的佈置都經過大整理。酒店距離阪急電鐵嵐山站只有1分鐘的步程，交通十分方便。

屬於京都郊近的嵐山擁有極美麗的自然景致，所以旅館依然採用了傳統的日式佈局，客房以和式為主，打開窗戶可以欣賞到嵐山的風光，每逢春天和秋天，都分別可以看到櫻花和紅葉，絕對是賞櫻和賞楓必選的旅館之一。酒店有5個私人浴池可以預約使用，晚上有免費的雪條及蕎麥麵可以吃。酒店外也有便利店，買小食十分方便。

京都 嵐山溫泉 花傳抄-共立度假區

房價︰人均HKD$1,196起（雙床房）

地址：5-4 Nishiichikawa-cho, Arashiyama, 616-0003, 西京區, 京都, 京都府, 日本

交通：阪急嵐山站步行2分鐘

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京都溫泉酒店【2】京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店（Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihokaku Hotel）

酒店距離京都站只有4分鐘的步程，無論是交通，抑或周邊的餐廳、便利店、購物商場都應有盡有。另外酒店設有大浴場及溫泉，酒店頂樓的設計亦具日本傳統風格，木地板加上和紙裝飾造型的窗戶，令人彷彿進入了日式旅館一樣。酒店有提供一泊二食，早餐更有腐紙火鍋定食，十分精緻。

酒店更設有4人房，適合多人家庭使用。於Trip.com更獲得4.8/5的超高評分，而推薦度更達到95%的接近滿分。網民指，大堂職員不單有禮，而且英文流利，而且最欣賞是頂樓的溫泉。雖然酒店鄰近車站，但自成一角給人寧靜的感覺。

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店

房價：人均HKD$388起（經濟雙床房）

地址：Shimogyo-ku Minamifudou-cho 802, 600-8234, 下京區, 京都, 京都府, 日本

交通：京都站步行4分鐘

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京都溫泉酒店【3】京都威斯汀都酒店（The Westin Miyako Kyoto）

京都威斯汀都酒店（The Westin Miyako Kyoto）內的溫泉設施於2021年4月開業，為京都最大型的SPA設施，溫泉有別於一般溫泉的日式傳統感覺，而是與庭園糅合為一體的半露天溫泉。酒店客房提供和室及西式兩種選擇，窗外均可欣賞大自然風景。酒店除了鄰近地鐵站外，附近亦有不少古蹟及南禪寺、平安神宮等觀光勝地可以前往，非常方便！

京都威斯汀都酒店 （The Westin Miyako Kyoto）

房價︰人均HKD$1,155起（豪華雙床房）

地址：京都東山区三条けあげ, 605-0052 日本

交通：蹴上地鐵站步行5分鐘

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