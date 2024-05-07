澳洲自駕遊租車10件事　必備文件＋保險　附悉尼、墨爾本租車優惠

澳洲自駕遊租車須知！近年有不少港人到澳洲旅遊都會選擇租車自駕遊，除了方便之外，行程安排亦可以更有彈性，加上澳洲跟香港一樣都是右軚，靠左行駛，因此對港人來說亦算容易上手！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合澳洲自駕遊租車10大須知，助你了解澳洲必記交通規則！



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澳洲是港人熱門旅遊地之一。（圖片來源：Unsplash）

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澳洲自駕遊注意事項【1】租車必備文件

香港人在澳洲自駕遊需要符合當地的駕駛資格。如果是短期旅遊，基本上只要有自己居住地的車牌或者國際車牌便可以在澳洲駕駛。但要留意居住地的車牌需要有照片並附有英文，像是香港車牌本身印有英文內容，理論上可以在澳洲直接使用。

澳洲自駕遊租車必備文件：

但如果居住地的車牌沒有英文內容，就需要額外申請英文證明才能在澳洲駕駛。而像香港車牌沒有照片，則需要附上有照片的身分證明文件（例如：護照）。因為香港車牌沒有相片，部分租車公司或會不承認，故最理想的做法還是事先申請國際車牌，並帶同護照前往租車。此外，部分租車公司亦會對司機的年齡和駕駛經驗有相關要求，例如駕駛人士需要年滿25歲並至少擁有1年駕駛經驗，若未附合資格將收取額外費用。

澳洲自駕遊注意事項【2】選擇租車公司

Hertz Australia及AVIS Australia是澳洲規模較大的跨國租車公司，服務有品質保證、車款也較齊全、在澳洲各大城市和機場都設有服務中心，取車還車都方便，不過價格相對較昂貴。如果旅費有限，也可以選擇澳洲本土租車公司Jucy Australia，同樣可以在機場取車還車，更有提供小型露營車，可以嘗試車中泊！小型車租金大約AUD60-150／日（約HK$310-HK$518）、七人車則大約AUD130-220／日（約HK$673-HK$1140），因應車種、旅遊季節等會有所不同。

雖然在機場有許多租車公司可以直接在現場租車，但在熱門旅遊季節時或會出現車輛均已租出或未能租到心水車款的情況，因此最好事先透過租車網站或者第三方平台預約租車。

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澳洲自駕遊注意事項【3】購買額外租車保險

租車除了需要留意車況、了解車內各種設備及使用方法，也要檢查租車合約的保險內容和最高賠償金額。一般而言，澳洲的租車公司都會包括基本的第三者責任保險、車輛破損保險及竊盜保險，不過這些保險都含有「自付額」，即若賠償金額超過保險理賠範圍，租車人士需要支付額外賠償。

因此租車人士應該購買額外租車保險，包括：全保保險、降低自付額等。透過第三方平台購買相關保險會較比租車公司便宜，如果想節省旅費，可以在第三方平台預約租車時順道加購額外租車保險就最方便又省錢！

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澳洲自駕遊注意事項【4】澳洲6大必記交通規則

澳洲交通規則非常嚴厲，澳洲旅遊局則列出幾項在澳洲自駕遊的必記交通規則。

【1】限速：澳洲大部分城鎮地區的速度限制是每小時50公里，其他道路最高速度限制是每小時100公里，部分高速公路路段容許駕駛速度達到每小時110公里。即使超速一或兩公里都已經足以被檢控。以昆士蘭州為例，超速罰款高達AUD1,852（約HK$9,590）！



【2】不許看手機：除了按下接聽電話和播放音樂外，任何情況下都不得使用手機，即使於紅綠燈前停車或塞車時使用亦屬違法。以昆士蘭州為例，在開車時使用手機的罰款高達AUD1,210（約HK$6,270）！



【3】繫好安全帶：澳洲規定，除非車輛在停泊中，否則全車乘客都必須繫上安全帶。無論是司機或乘客不佩戴安全帶，均屬違法。以昆士蘭州為例，該州針對沒有正確系好安全帶的罰款為AUD1,210（約HK$6,270）。



【4】靠左行駛



【5】讓右方車輛先行：遇到迴旋處或沒有指示的公路，必須讓右方的車輛先行



【6】過度行車線：在澳洲城市路上會看到T2或T3路牌，屬於過渡行車線，代表只有車輛有兩或三人（包括司機）時才可以使用過渡行車線行駛。



澳洲自駕遊注意事項【5】留意澳洲野生動物標誌

澳洲自駕遊有機會出現袋鼠、袋熊和樹熊等野生動物正在橫過馬路。尤其袋鼠習慣在清晨或傍晚出沒覓食，在晚上時分更會容易遇上正橫過道路的動物，因此旅客最好避免在清晨、傍晚或是夜間開車到郊區，遇到這個標誌的時候應該保持安全速度駕駛，遇上野生動物時減慢車速，等待動物過馬路後再前進。

望見澳洲野生動物標誌即前方將有野生動物出沒。（圖片來源：澳洲國家旅遊局）

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澳洲自駕遊注意事項【6】收費道路付款方式

澳洲的公路系統分為國家公路、州際公路、本地公路3種。國家公路免費；州際公路則是大部分路段免費，收費路段主要分布在布里斯班、悉尼和墨爾本城市通往CBD市中心的路段。

不過由於澳洲的高速公路沒有人工收費站，因此所有收費道路都以電子收費。如果透過租車公司租車，可以詢問是否已安裝電子收費裝置，如果有的話，租車公司會在租車時所付的按金費用裡自動扣除。如果沒有的話，則需在使用道路後三日內經網路付款。要避免繁瑣的付費程序，亦可以提前在收費公司網站購買e-pass，路費會直接從信用卡或銀行帳戶中扣款。

澳洲自駕遊注意事項【7】路邊泊車位有時間限制

在澳洲泊車可以選擇公共室內停車場或路邊泊車位，室內停車場的收費每小時大約AUD10（約HK$52），部分停車場公司亦有推出網上預約泊車位，有提供優惠時段及優惠價格。在網上預約時需要填信用卡信息預先付款，進場的時候直接插入信用卡就可以。如果沒有網上預約，就要在離開時到自助繳費機付款。

路邊泊車位的時間限制會在牌子上列出（圖片來源：Share With Oscar）

由於室內停車場收費昂貴且彈性較低，因此不少人都會選擇路邊泊車位。除了人少的城鎮和城市的外緣範圍不用泊車費外，越靠近市中心的泊車費通常越昂貴，大概AUD5／小時（約HK$26）。路邊泊車位也有時間限制，泊車牌會列明最長泊車時間（例如：1/4P、1P、2P；1P=1小時）。路邊泊車位通常以咪錶（Meter）或收費機（Ticket）收費，使用收費機的話，付款後要將收據放在車頭位置；以咪錶付款則只需付款及輸入停車位泊車號便可。

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澳洲自駕遊注意事項【8】停車車頭方向有規定

在澳洲路邊泊車位停車，停車方向必須與道路行駛方向一致，面向迎面交通泊車屬於違法。

在澳洲可以透過街邊停泊車輛的車頭方向判斷行車路線的方向。（圖片來源：Have Your Say Subiaco）

澳洲自駕遊注意事項【9】自助入油

澳洲的油站大部分都採用自助形式，只要記住油槍編號，加油後進入加油站商店，告知工作人員油槍編號，刷卡或現金付費即可。

澳洲自駕遊注意事項【10】不要隨便按喇叭

在澳洲，車輛喇叭的使用有明確規定，無論是以友好形式還是憤怒地按喇叭，在非必要的情況下響咹都屬於違法，有機會被罰款高達AUD344（約HK$1,780）。

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