優惠碼｜《香港01》「好食玩飛」團隊為讀者搜羅Trip.com／Agoda／Booking.com等酒店機票預訂平台優惠碼，希望可以幫各位讀者以最優惠的價錢訂酒店去旅行時，以低至七折優惠價訂到靚酒店！本文會不斷更新，想緊貼最新酒店優惠，就要緊記bookmark 本頁！去海外自駕遊的朋友亦不妨可以看看最新Klook/Trip.com租車優惠碼！

Trip.com 酒店優惠碼

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注意：酒店入住期為即日起 至 2027年12月31日

有效期: 即日起 至 2026年12月31日

如何領取： 指定Trip.com優惠碼頁面

Trip.com 《香港01》獨家優惠：機票2%優惠折扣碼

《香港01》讀者憑優惠碼HKTRIPF2於Trip.com指定頁面透過 App、手機及電腦網站於Trip.com香港網站預訂機票。訂單以港幣付款，即可享無上限98折優惠。每次預訂僅限使用1個優惠碼。

優惠碼：HKTRIPH2（需經此連結到活動頁面方可享優惠）

有效日期：即日起至 2026/12/31

適用期間：即日起至 2027/12/31

Trip.com 支付/信用卡優惠

Trip.com HK x 匯豐信用卡 專享優惠

Trip.com HK x CITI信用卡 專享優惠

Trip.com HK x 建行(亞洲)信用卡 專享優惠

Trip.com HK x AEON信用卡 專享優惠

Trip.com HK x ZA信用卡 專享優惠

Trip.com HK x MOX信用卡 專享優惠

Trip.com HK x 美國運通信用卡 專享優惠

Trip.com HK x 安信信用卡 專享優惠

Trip.com HK x 東亞信用卡 專享優惠

Trip.com HK x PayMe 專享優惠

預訂酒店：

滿HK$250或以上，即享 HK$25折扣

滿HK$1,500或以上,即享 HK$120折扣

滿HK$3,000或以上,即享 HK$200折扣

[Trip.com新用戶] 滿HK$3,000或以上,專享 HK$240折扣

優惠期：即日至2026年12月31日

輸入優惠碼：PAYME26H

預訂機票：

滿HK$1,000或以上,即享 HK$25 折扣

滿HK$2,000或以上,即享 HK$50 折扣

[Trip.com新用戶] 滿HK$2,000或以上, 專享 HK$80折扣

優惠期：即日至2026年12月31日

輸入優惠碼：PAYME26F

Trip.com HK x AlipayHK 專享優惠

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[Trip.com新用戶] 滿HK$3,000或以上,專享 HK$240折扣

優惠期：即日至2026年12月31日

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滿HK$2,000或以上,即享 HK$50 折扣

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優惠期：即日至2026年12月31日

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Agoda酒店優惠碼

Aogda新用戶限定88折

Aogda新用戶經專屬連結預訂酒店即可享全單88折，優惠碼自動套用更可疊加現有折扣！

有效期：2026年10月12日 至31日

新用戶優惠碼：AGODA12ALL

Agoda 住宿推廣優惠合集！

有效期：額滿即止

預訂網址：按此領取優惠

Agoda 不設最低消費，即享 95 折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$360

有效期：額滿即止

優惠碼：AGODADEAL5

Agoda 滿HK$930即享 92 折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$350

有效期：額滿即止

優惠碼：AGODADEAL8

Agoda 全球熱門住宿享額外低至 8 折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：日本酒店85折優惠 ｜台灣酒店8折優惠 ｜全球熱門住宿低至8折

Agoda 出糧日｜Payday 大特賣

每月最後 5 天，於指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享 8 折

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda 國際旅客優惠｜全球住宿低至 7 折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda 本地旅客優惠低至 75 折

注意：須於 指定Agoda網頁 領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda精英 VIP 會員優惠｜低至 7 折

注意：須於 指定Agoda網頁 領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda 信用卡優惠

Agoda x 滙豐EveryMile信用卡獨家每月 7 折快閃優惠

全球酒店低至 85 折

有效期：即日 至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年6月30日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Citi 信用卡 93 折優惠

有效期：即日 至 2027年12月31日

酒店入住期：即日 至 2027年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 東亞信用卡 93 折優惠

有效期：即日 至 2026年12月31日

酒店入住期：即日 至 2027年6月30日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：由即日起 至 2026年12月31日

酒店入住期：即日 至 2027年6月30日領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Klook 優惠碼/信用卡優惠

滙豐信用卡優惠

即減$80

優惠：預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 80元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：HSBC26JUL80

全球景點、主題樂園、活動及體驗減$200

優惠：預訂全球景點、主題樂園、活動及體驗單一淨額簽賬滿港幣1,800元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 200元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：HSBC26TTA200

【星期五 中午12時開搶】中國內地主題樂園及景點減$500

優惠：預訂中國內地主題樂園及景點單一淨額簽賬滿港幣1,500元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 500元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：HSBC26CN500

全球酒店減$100

優惠：預訂指定全球酒店淨房單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣100元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：HSBC26HT100

中國銀行淘寶World Mastercard信用卡優惠碼

全球景點及主題樂園減$100

優惠：憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球景點及主題樂園單一淨額簽賬滿$800或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年12月31日 23:59

優惠碼：BOCTB26TTA

全球酒店或住宿套餐減$200

優惠：憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球酒店或住宿套餐單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年12月31日 23:59

優惠碼：BOCTB26HT

渣打信用卡優惠碼

【星期六 中午12時開搶】渣打國泰Mastercard® 海外活動減$200

優惠：憑渣打國泰 Mastercard預訂海外活動單一淨額簽賬滿$2,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-09-26 23:59

優惠碼：SCBCX26JUL200

渣打國泰Mastercard®全球酒店減$100

優惠：憑渣打國泰 Mastercard預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽賬滿$900或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

優惠碼：SCBCX26HT100

全球酒店減$100

優惠：憑渣打Visa或Mastercard®及多貨幣Mastercard®扣賬卡(渣打國泰 Mastercard除外)預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

優惠碼：SCB26HT100

WeWa/ EarnMORE信用卡優惠碼

全部活動和產品減HK$200

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡單一淨額簽賬滿HK$1,500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26AUG

全球租車減HK$200

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂全球租車單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26CAR

台灣及泰國活動減HK$120

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂台灣及泰國活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26TWTH

日本及韓國活動減HK$120

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂日本及韓國活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26JPSK

本地及中國內地活動減HK$120

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂本地及中國內地活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26HKCH

AEON信用卡優惠碼

全球酒店減 $100

優惠：憑AEON信用卡預訂全球指定酒店淨房淨金額滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

優惠碼：AEON26HT100

PayMe優惠碼

指定長隆酒店減¥250

優惠：預訂長隆酒店滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥250（約HK$290.5）。

優惠期：即日起至2026年9月3日

優惠碼：CMLHOTEL250PM

指定橫琴酒店減¥160

優惠：預訂指定橫琴酒店產品滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥160（約HK$186）。

優惠期：即日起至2026年9月3日

優惠碼：HQHOTEL160PM

精選橫琴景點減¥160

優惠：預訂指定橫琴酒店產品滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥160（約HK$186）。

優惠期：即日起至2026年9月3日

優惠碼：HQATT160PM

澳門活動 88折

優惠：預訂澳門活動滿港幣300元或以上，並以PayMe付款，即享88折，最高減港幣50元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26MO50

【星期五 中午12時開搶】中國內地活動減$50

優惠：預訂中國內地活動滿港幣400元或以上，並以PayMe付款，即減港幣50元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26CN50

【星期日 中午12時開搶】日本活動減$50

優惠：預訂日本活動滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減港幣120元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26JP120

【星期二 中午12時開搶】本地餐飲及主題樂園減$100

優惠：預訂本地餐飲及主題樂園滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減港幣100元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26HK100

全球酒店減$100

優惠：預訂全球指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣1,000元或以上，即減港幣100元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26HT100C

中秋月餅減$30

優惠：預訂中秋月餅滿港幣500元或以上，並以PayMe付款，即減港幣30元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26MOON30

BoC Pay+優惠碼

全部活動和產品減HK$10

優惠：憑BoC Pay+單一淨額簽賬滿HK$100或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$10即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：BOCP26AUG10

全部活動和產品減HK$50

優惠：憑BoC Pay+單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$50即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：BOCP26AUG50

萬事達卡優惠碼

【95折】全站滿USD250享即減USD12

優惠：憑Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡消費淨金額滿USD$250（約等於HKD$1,961）或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可折抵USD12（約等於HKD$94）。

優惠期：即日起至2026-12-31 07:59

優惠碼：MCWORLD5OFF

【9折】全站滿USD350享即減USD35

優惠：憑Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡消費淨金額滿USD$350（約等於HKD$2,745）或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可折抵USD$35（約等於HKD$275）。

優惠期：即日起至2026-12-31 07:59

優惠碼：MCWORLD10OFF

Booking.com酒店優惠碼

Booking.com x VISA信用卡預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至另行通知

使用方法：指定booking.com頁面

Booking.com x 滙豐信用卡預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至另行通知

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Booking.com x DBS 信用卡預訂酒店可享10%回贈

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Booking.com x 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈

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