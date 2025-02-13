澳門旅遊5優惠｜$25歎星級酒店自助餐／全線酒店半價起／船飛75折

澳門酒店優惠｜澳門自助餐優惠｜澳門鄰近香港，更是葡國菜的集中地，非常適合快閃旅行。說到澳門的食玩買，除了有星滙餐廳、360°旋轉餐廳等著名食肆外，更有新濠影匯、巴黎人等豪華的星級酒店，可謂包羅萬有。而永安旅遊將於香港旅遊博覽會期間推出會場限定優惠，除了有$25食自助午餐外，連船票、酒店也有低至半價優惠，想知詳情就要留意下文！



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香港旅遊博覽會2025將於2月20至23日在灣仔會展舉行，當中永安旅遊將會在「感受澳門MEGA SALE」推廣活動的會場中推出多項澳門旅行優惠，包括$25食星級酒店自助餐，以及酒店、船飛、套票半價等，有意快閃澳門的朋友，以下5大優惠詳情就要留意，以免錯過開搶時機！

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永安旅遊將在香港旅遊博覽會的「感受澳門MEGA SALE」推廣活動中推出多款澳門旅行優惠。（圖片來源：永安旅遊）

澳門旅遊優惠【1】澳門回力酒店自助午餐──鄰近海立方／38米長美食吧台 二人同行第2位$25

澳門回力酒店位於外港碼頭附近、海立方後面，去完海立方就可順道享受酒店的自助餐。回力酒店的餐廳環境寬敞，且設有露天陽台，氣氛休閒舒適。而自助美食吧台長達38米，有非常多的食物選擇，供應着口味多元的精緻佳餚。此外，於挑選食物時更可近距離欣賞大廚的廚藝，性價比極高。在推廣期間，二人同行可享第二位$25優惠。

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推廣日期：2025年2月20日

搶購時間：早上11:30



澳門旅遊優惠【2】澳門倫敦人度假區邱吉爾餐廳──雙人下午茶 半價優惠

邱吉爾餐廳位於澳門倫敦人購物中心一樓，餐廳以維多利亞時期建築為靈感設計，裝修華麗典雅，讓人有置身於維多利亞時期的英格蘭的錯覺。除了可打卡之外，還可品嘗英倫風食物，可說是視覺與味覺的雙重享受，在推廣期間亦有雙人下午茶半價優惠。

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推廣日期：2025年2月21日

搶購時間：早上11:30



澳門旅遊優惠【3】澳門新濠影滙 星滙餐廳自助餐午餐 二人同行第2位$25

星滙自助餐的星級廚師團隊積極蒐羅至新鮮的海陸空食材，即席炮製各式星饌，色、香、味誘人，讓人食指大動。在推廣期間，二人同行第二位只需$25。

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推廣日期：2025年2月22日

搶購時間：早上11:30



澳門旅遊優惠【4】澳門旅遊塔360°旋轉餐廳下午茶＋觀光層門票──360度俯瞰澳門城景 二人同行第二位$25

360°旋轉餐廳位於高達338米、全澳最高的澳門旅遊塔之中，餐廳最獨特之處在於它每一個半小時便會旋轉一圈，讓你可360度將澳門的城景盡收眼底，同時享受著美食，幾乎是所有人來澳門旅遊塔觀光時必食的餐廳。在活動推廣期間，同樣可獲二人同行第二位$25優惠。

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推廣日期：2025年2月23日

搶購時間：早上11:30



澳門旅遊優惠【5】金光飛航、酒店、套票優惠──全線酒店、套票低至半價／船飛每程低至$130

除了上述的美食餐廳優惠外，永安更會在展期期間推出金光飛航船票、酒店、套票等優惠，其中金光飛航港澳來回船票低至75折，來回程僅$260，每程低至$130起就能來回澳門。

而酒店、套票產品則有全線低至半價，單一訂單滿$800（未連稅）減$400或滿$500（未連稅）減$250優惠，範圍涵蓋全線澳門酒店，如澳門巴黎人、澳門新濠影滙及澳門威尼斯人等澳門星級酒店也在其中。

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推廣日期：2025年2月20日至2月23日

搶購時間：每天早上11:30



活動日期及地點詳情

『感受澳門』Mega Sale 香港旅遊博覽會2025

活動日期：2025年2月20日至23日

活動地點：香港會議展覽中心Hall 5C H01攤位

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