澳門自助餐優惠9間推薦 任食生蠔龍蝦／360°望澳門全景人均$83起
澳門自助餐優惠！不少人都會趁著假日快閃澳門，除了街頭小吃、葡國菜外，酒店自助餐也是必食推介！「香港01」《好食玩飛》頻道整合9間澳門酒店自助餐，當中有任食生蠔、龍蝦、鮑魚等，人均低至$83！
（所有售價及折扣優惠，均以網站當下所示之價格為準。）
澳門自助餐推介【1】澳門上葡京酒店 — 無限量即叫即煮龍蝦鮑魚／低至76折
澳門上葡京酒店自助山推出自助餐優惠，自助晚餐以韓式美饌盛會為主題，有不同韓式料理、韓國街頭小吃、韓國人氣啤酒和燒酒任食任飲！餐廳除了人氣冷盤海鮮、新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串等東南亞地道美食外，更提供無限量即叫即煮龍蝦、鮑魚、蟹、大蝦等，以及設有澳門自助餐首創的户外燒烤！
澳門上葡京酒店｜自助山
自助早餐
成人：$203｜原價$268
小童：$167
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自助午餐（星期一至五）
成人：$367
小童：$232
自助午餐（星期六、日及公眾假期）
成人：$413
小童：$259
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自助晚餐（星期一至四）
成人： $793
小童： $494
自助午餐（星期五至日及公眾假期）
成人： $882
小童： $551
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優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門上葡京西翼三樓308號
電話：+853 8881 1800
澳門自助餐推介【2】澳門旅遊塔 — 360°旋轉餐廳任食生蠔、龍蝦／94折起
360°旋轉餐廳位於澳門觀光塔，是去澳門必去的觀光地點。餐廳可以眺望澳門全景，晚上十分浪漫！自助餐除了中西美食和葡國菜式外，更有各款時令海鮮及精緻甜品。到澳門看完觀光塔後，再留下來享受美食也是個不錯的選擇！360°旋轉餐廳自助餐除了有即埸手工拉麵、特色葡國菜、印度薄餅、甜品等外，更有燒牛肉、生蠔、龍蝦、刺身等回本美食！
澳門旅遊塔｜360°旋轉餐廳
自助午餐（星期一至五）
成人：$327｜原價$348
小童：$208
自助午餐（星期六至日）
成人：$338
小童：$219
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自助晚餐（星期一至五）
成人：$600
小童：$362
自助晚餐（星期六至日）
成人：$610
小童：$373
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優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓
電話：+853 8988 8622
澳門自助餐推介【3】澳門JW萬豪酒店 — 荔枝木香烤北京填鴨／波士頓龍蝦／低至84折
澳門JW萬豪酒店的「名廚都匯」提供多款美饌，分為海鮮區、澳葡及義大利美食區、京川粵菜區、亞洲及日式美食區、甜點軟雪糕區，以及飲品果汁專區，7個不同的美食專區。當中的荔枝木香烤北京填鴨，配搭秘制醬汁，風味獨特！另外也少不了新鮮波士頓龍蝦、加拿大雪蟹及法國麵包蟹等經典海鮮，款款高水準！
澳門JW萬豪酒店｜名廚都匯
自助午餐（星期一至四）
成人：$302｜原價$358
小童：$163｜原價$180
自助午餐（星期五至日）
成人：$324｜原價$388
小童：$185｜原價$190
👉🏻立即預訂
自助晚餐（星期一至四）
成人：$538｜原價$638
小童：$299｜原價$320
自助晚餐(星期五至日)
成人：$582｜原價$688
小童：$321｜原價$340
👉🏻立即預訂
優惠有效期：即日起至2024年12月31日
地址：路氹城「澳門銀河™」綜合度假城JW萬豪酒店1樓
電話：+853 8886 6228
澳門自助餐推介【4】澳門新濠影滙 — 任食生蠔、龍蝦、刺身／低至69折
澳門新濠影滙內的星滙餐廳推出早午晚自助餐優惠，除了可欣賞師傅即席切原條黃鰭吞拿魚外，更有即切刺身壽司、時令生蠔、雪蟹腳、安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、波士頓龍蝦、生滾鮑魚海鮮粥、深海龍躉及大連鮮鮑魚，更有全新兒童美食區！
澳門新濠影滙｜星滙餐廳
自助早餐
成人：$178｜原價$258
小童：$89｜原價$128
👉🏻立即預訂
自助午餐
成人：$283｜原價$358
小童：$142｜原價$188
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自助晚餐
成人：$583｜原價$628
小童：$298｜原價$318
👉🏻立即預訂
優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店明星匯2樓2113號舖
電話：+853 8865 6668
澳門自助餐推介【5】澳門新葡京酒店 — 多國美食／即點即蒸點心／人均$215起
澳門新葡京酒店的日夜自助餐提供多款種類豐富的美食，如葡國菜、泰國菜及廣東菜，包括冷盤海鮮及刺身壽司、席切烤肉、中式燒味及粵式即點即蒸的廣東點心，例如：夫妻肺片、胡椒豬肚、酸菜魚、手工豬肉燒賣、蠔皇叉燒包、星級燒鴨白切雞等，款款滋味！
澳門新葡京酒店｜日夜自助餐
自助午餐（星期一至五）
成人：$216
小童：$160
自助午餐（星期六至日）
成人：$322
小童：$267
👉🏻立即預訂
自助晚餐（星期一至五）
成人：$426
小童：$333
自助晚餐（星期六至日）
成人：$533
小童：$466
👉🏻立即預訂
*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐
優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門葡京路新葡京酒店U2層
電話：+853 8803 7755
澳門自助餐推介【6】澳門巴黎人 — 芝士焗龍蝦／香煎鵝肝／人均$706
之食澳門巴黎人自助晚餐以歐陸特色為主題，除了可在開放式廚房觀賞廚師手藝外，還有手握壽司、刺身及芝士焗龍蝦任食，另外還有香煎鵝肝、北京片皮鴨、滋味烤肉及特色手工拉麵，以及波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹腳、加拿大海螺等冷盤！
立即預訂👉🏻 澳門巴黎人The Parisian Le Buffet🦀人均$706🥂
澳門巴黎人｜The Parisian Le Buffet
自助晚餐
成人：$706
小童：$393
👉🏻立即預訂
優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門巴黎人1樓3100號
交通：+853 8118 8822
澳門自助餐推介【7】澳門新濠影匯W酒店 — 任食生蠔、鱈蟹腳／人均$184起
澳門新濠影匯W酒店內的Hawker Hawker 津津推出平日自助餐、自助午餐及自助晚餐優惠。平日半自助午餐有刺身海鮮丼、海鮮冬蔭功、葡式白酒什錦蛤蜊、雙層芝士牛肉漢堡等主菜，並提供鹹香芝士拼盤、火熱鐵板燒、烤肉、冷盤及熱食等，自助晚餐更有任食生蠔、鱈蟹腳、龍蝦鉗、小龍蝦、翡翠海螺、醃漬海鮮、壽司及刺身等多國美食！
立即預訂👉🏻 澳門新濠影匯W酒店Hawker Hawker 津津🍖人均$184起🍳
澳門新濠影匯W酒店｜Hawker Hawker 津津
半自助午餐（星期一至五）
成人：$185
👉🏻立即預訂
自助午餐（星期六至日）
成人：$374
小童：$187
👉🏻立即預訂
自助晚餐（星期一至四）
成人：$598
小童：$299
自助晚餐（星期五至日）
成人：$641
小童：$324
👉🏻立即預訂
*每位付費成人可免費攜同1位6歲或以下小童享用自助餐
優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門新濠影滙W酒店2U樓
電話：+853 8865 1366
澳門自助餐推介【8】澳門回力酒店 —— 時令刺身／海鮮拼盤／94折起
澳門回力酒店的回力自助餐，出名性價比高，除了多款國際美食，包括海鮮拼盤、各款時令刺身、壽司、天婦羅、鐵板燒及日式串燒等。另外，餐廳採用開放式設計，食客可觀賞廚師的現場烹調食物的手藝及切片皮鴨的刀法，甚具觀賞性！
澳門回力酒店
自助午餐
成人: $189
長者: $167
小童: $167
👉🏻立即預訂
自助晚餐（星期一至五）
成人: $309｜原價: $328
長者: $265｜原價: $228
小童: $265｜原價: $228
自助晚餐（星期六至日）
成人: $346｜原價: $368
長者: $298｜原價: $258
小童: $298｜原價: $258
👉🏻立即預訂
優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門羅理基博士大馬路回力酒店2樓
電話：+853 8801 2777
澳門自助餐推介【9】澳門金龍酒店 — 黑椒汁漢堡扒、煙雞胸拼雑凍腸／人均$83
澳門金龍酒店柏斯餐廳推出環球美食自助午餐優惠，冷盤及沙律有炸越南粉絲春捲配吉列牛肉茨球、煙雞胸拼雜凍腸、泰式青木瓜沙律、尼哥斯吞拿魚沙律等，以及黑椒汁漢堡扒、西洋焗新薯、雞蛋煙肉炒飯等熱盤；以及粉麵灼檔、甜品、飲料等各式美食。
澳門金龍酒店｜柏斯餐廳
自助午餐
成人：$83
👉🏻立即預訂
*3歲以下小童豁免收費
優惠有效期：即日起至2024年11月30日
地址：澳門新口岸馬六甲街金龍酒店主樓1樓
電話：+853 2836 1999
（所有售價及折扣優惠，均以網站當下所示之價格為準。）