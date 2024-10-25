澳門自助餐優惠9間推薦　任食生蠔龍蝦／360°望澳門全景人均$83起

澳門自助餐優惠！不少人都會趁著假日快閃澳門，除了街頭小吃、葡國菜外，酒店自助餐也是必食推介！「香港01」《好食玩飛》頻道整合9間澳門酒店自助餐，當中有任食生蠔、龍蝦、鮑魚等，人均低至$83！



（所有售價及折扣優惠，均以網站當下所示之價格為準。）

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澳門自助餐推介【1】澳門上葡京酒店 — 無限量即叫即煮龍蝦鮑魚／低至76折

澳門上葡京酒店自助山推出自助餐優惠，自助晚餐以韓式美饌盛會為主題，有不同韓式料理、韓國街頭小吃、韓國人氣啤酒和燒酒任食任飲！餐廳除了人氣冷盤海鮮、新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串等東南亞地道美食外，更提供無限量即叫即煮龍蝦、鮑魚、蟹、大蝦等，以及設有澳門自助餐首創的户外燒烤！

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澳門上葡京酒店｜自助山

自助早餐

成人：$203｜原價$268

小童：$167

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自助午餐（星期一至五）

成人：$367

小童：$232

自助午餐（星期六、日及公眾假期）

成人：$413

小童：$259

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自助晚餐（星期一至四）

成人： $793

小童： $494

自助午餐（星期五至日及公眾假期）

成人： $882

小童： $551

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優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門上葡京西翼三樓308號

電話：+853 8881 1800



澳門自助餐推介【2】澳門旅遊塔 — 360°旋轉餐廳任食生蠔、龍蝦／94折起

360°旋轉餐廳位於澳門觀光塔，是去澳門必去的觀光地點。餐廳可以眺望澳門全景，晚上十分浪漫！自助餐除了中西美食和葡國菜式外，更有各款時令海鮮及精緻甜品。到澳門看完觀光塔後，再留下來享受美食也是個不錯的選擇！360°旋轉餐廳自助餐除了有即埸手工拉麵、特色葡國菜、印度薄餅、甜品等外，更有燒牛肉、生蠔、龍蝦、刺身等回本美食！

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澳門旅遊塔｜360°旋轉餐廳

自助午餐（星期一至五）

成人：$327｜原價$348

小童：$208

自助午餐（星期六至日）

成人：$338

小童：$219

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自助晚餐（星期一至五）

成人：$600

小童：$362

自助晚餐（星期六至日）

成人：$610

小童：$373

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優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓

電話：+853 8988 8622



澳門自助餐推介【3】澳門JW萬豪酒店 — 荔枝木香烤北京填鴨／波士頓龍蝦／低至84折

澳門JW萬豪酒店的「名廚都匯」提供多款美饌，分為海鮮區、澳葡及義大利美食區、京川粵菜區、亞洲及日式美食區、甜點軟雪糕區，以及飲品果汁專區，7個不同的美食專區。當中的荔枝木香烤北京填鴨，配搭秘制醬汁，風味獨特！另外也少不了新鮮波士頓龍蝦、加拿大雪蟹及法國麵包蟹等經典海鮮，款款高水準！

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澳門JW萬豪酒店｜名廚都匯

自助午餐（星期一至四）

成人：$302｜原價$358

小童：$163｜原價$180

自助午餐（星期五至日）

成人：$324｜原價$388

小童：$185｜原價$190

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自助晚餐（星期一至四）

成人：$538｜原價$638

小童：$299｜原價$320

自助晚餐(星期五至日)

成人：$582｜原價$688

小童：$321｜原價$340

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優惠有效期：即日起至2024年12月31日

地址：路氹城「澳門銀河™」綜合度假城JW萬豪酒店1樓

電話：+853 8886 6228



澳門自助餐推介【4】澳門新濠影滙 — 任食生蠔、龍蝦、刺身／低至69折

澳門新濠影滙內的星滙餐廳推出早午晚自助餐優惠，除了可欣賞師傅即席切原條黃鰭吞拿魚外，更有即切刺身壽司、時令生蠔、雪蟹腳、安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、波士頓龍蝦、生滾鮑魚海鮮粥、深海龍躉及大連鮮鮑魚，更有全新兒童美食區！

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澳門新濠影滙｜星滙餐廳

自助早餐

成人：$178｜原價$258

小童：$89｜原價$128

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自助午餐

成人：$283｜原價$358

小童：$142｜原價$188

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自助晚餐

成人：$583｜原價$628

小童：$298｜原價$318

👉🏻立即預訂

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店明星匯2樓2113號舖

電話：+853 8865 6668



澳門自助餐推介【5】澳門新葡京酒店 — 多國美食／即點即蒸點心／人均$215起

澳門新葡京酒店的日夜自助餐提供多款種類豐富的美食，如葡國菜、泰國菜及廣東菜，包括冷盤海鮮及刺身壽司、席切烤肉、中式燒味及粵式即點即蒸的廣東點心，例如：夫妻肺片、胡椒豬肚、酸菜魚、手工豬肉燒賣、蠔皇叉燒包、星級燒鴨白切雞等，款款滋味！

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澳門新葡京酒店｜日夜自助餐

自助午餐（星期一至五）

成人：$216

小童：$160

自助午餐（星期六至日）

成人：$322

小童：$267

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自助晚餐（星期一至五）

成人：$426

小童：$333

自助晚餐（星期六至日）

成人：$533

小童：$466

👉🏻立即預訂

*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門葡京路新葡京酒店U2層

電話：+853 8803 7755



澳門自助餐推介【6】澳門巴黎人 — 芝士焗龍蝦／香煎鵝肝／人均$706

之食澳門巴黎人自助晚餐以歐陸特色為主題，除了可在開放式廚房觀賞廚師手藝外，還有手握壽司、刺身及芝士焗龍蝦任食，另外還有香煎鵝肝、北京片皮鴨、滋味烤肉及特色手工拉麵，以及波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹腳、加拿大海螺等冷盤！

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澳門巴黎人｜The Parisian Le Buffet

自助晚餐

成人：$706

小童：$393

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優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門巴黎人1樓3100號

交通：+853 8118 8822



澳門自助餐推介【7】澳門新濠影匯W酒店 — 任食生蠔、鱈蟹腳／人均$184起

澳門新濠影匯W酒店內的Hawker Hawker 津津推出平日自助餐、自助午餐及自助晚餐優惠。平日半自助午餐有刺身海鮮丼、海鮮冬蔭功、葡式白酒什錦蛤蜊、雙層芝士牛肉漢堡等主菜，並提供鹹香芝士拼盤、火熱鐵板燒、烤肉、冷盤及熱食等，自助晚餐更有任食生蠔、鱈蟹腳、龍蝦鉗、小龍蝦、翡翠海螺、醃漬海鮮、壽司及刺身等多國美食！

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澳門新濠影匯W酒店｜Hawker Hawker 津津

半自助午餐（星期一至五）

成人：$185

👉🏻立即預訂

自助午餐（星期六至日）

成人：$374

小童：$187

👉🏻立即預訂

自助晚餐（星期一至四）

成人：$598

小童：$299

自助晚餐（星期五至日）

成人：$641

小童：$324

👉🏻立即預訂

*每位付費成人可免費攜同1位6歲或以下小童享用自助餐

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門新濠影滙W酒店2U樓

電話：+853 8865 1366



澳門自助餐推介【8】澳門回力酒店 —— 時令刺身／海鮮拼盤／94折起

澳門回力酒店的回力自助餐，出名性價比高，除了多款國際美食，包括海鮮拼盤、各款時令刺身、壽司、天婦羅、鐵板燒及日式串燒等。另外，餐廳採用開放式設計，食客可觀賞廚師的現場烹調食物的手藝及切片皮鴨的刀法，甚具觀賞性！

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澳門回力酒店

自助午餐

成人: $189

長者: $167

小童: $167

👉🏻立即預訂

自助晚餐（星期一至五）

成人: $309｜原價: $328

長者: $265｜原價: $228

小童: $265｜原價: $228

自助晚餐（星期六至日）

成人: $346｜原價: $368

長者: $298｜原價: $258

小童: $298｜原價: $258

👉🏻立即預訂

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門羅理基博士大馬路回力酒店2樓

電話：+853 8801 2777



澳門自助餐推介【9】澳門金龍酒店 — 黑椒汁漢堡扒、煙雞胸拼雑凍腸／人均$83

澳門金龍酒店柏斯餐廳推出環球美食自助午餐優惠，冷盤及沙律有炸越南粉絲春捲配吉列牛肉茨球、煙雞胸拼雜凍腸、泰式青木瓜沙律、尼哥斯吞拿魚沙律等，以及黑椒汁漢堡扒、西洋焗新薯、雞蛋煙肉炒飯等熱盤；以及粉麵灼檔、甜品、飲料等各式美食。

立即預訂👉🏻 澳門金龍酒店柏斯餐廳🥓人均$83🍔

澳門金龍酒店｜柏斯餐廳

自助午餐

成人：$83

👉🏻立即預訂

*3歲以下小童豁免收費

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：澳門新口岸馬六甲街金龍酒店主樓1樓

電話：+853 2836 1999



（所有售價及折扣優惠，均以網站當下所示之價格為準。）

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