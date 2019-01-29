【東京Cafe】朝聖挪威Fuglen日本分店　初嘗奧斯陸頂級咖啡豆！

『Fuglen』在挪威語中是代表『鳥』的意思。Fuglen Oslo 是來自於挪威奧斯陸的咖啡店，曾被紐約時報The New York Times 報導，評價為「絕對有搭機前往的價值、世界上最棒的咖啡」！而Fuglen Tokyo 更是其第一家海外分店，身為重度咖啡癮患者的我，自然要來朝聖。

文： LaylaKung

和 Fuglen Oslo 相同，Fuglen Tokyo 也是複合式經營，白天是 coffee shop，夜晚則化身為酒吧，想品嚐咖啡的人可得記得看準時間、在 19：00 之前前往。（不知為何，門上貼的營業時間和官網上公布的營業時間有些許差異）。店內販售多樣飲品，除了咖啡外，還有許多茶類可選擇。店內空間不大，正方形的格局讓人一目了然；來到這裡，和陌生人併桌是常態，基本上有位子可坐就要感到慶幸了。

點擊大圖看更多Fuglen Tokyo室內環境、裝潢：

+ 4 + 3 + 2

Fuglen Tokyo 和 Fuglen Oslo 相同，使用從代表奧斯陸的四家烘焙房購入的頂級咖啡豆，同時店內也有販售袋裝咖啡豆，喜歡的話也可以買咖啡豆回家自行沖泡。

同時店內也販售適合搭配咖啡的小點心。我和 Lidia 點了兩杯 Cafe Latte（¥ 520／杯，約港幣37元），和一個 Lemon Poppy Seed（¥ 480，約港幣34元）。

點擊大圖看清Fuglen Tokyo咖啡​、點心：

【實際賞味日期／時間】2018.02.06（二）13：38～15：22

【實際總消費】¥ 2,040（約港幣146元）／２人

【個人推薦指數】★★★★★★★★★☆（９／１０）

Fuglen Tokyo

地址：〒151-0063 東京都渋谷区富ケ谷 1-16-11

營業時間：Coffee Bar 月曜日～金曜日 08：00～19：00

土曜日、日曜日 10：00～19：00

Cocktails 水曜日 19：00～00：00

木曜日 19：00～01：00

金曜日、土曜日 19：00～02：00

日曜日 19：00～00：00

定休日：不定休

官方網站 ：⇢Fuglen⇠ ⇢Fuglen Tokyo⇠

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：[東京]來自挪威奧斯陸、連紐約時報都好評的咖啡 → Fuglen Tokyo】

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