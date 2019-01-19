【東京自由行】3間超值壽司店 每碟100円起！大胃王最啱！

到東京旅行除了吃燒肉、和牛、甜品等等日式美食，還有一款美食不可不吃：迴轉壽司。不過怎樣才吃到便宜又好吃的迴轉壽司呢？以下推介3間東京人氣高CP值迴轉壽司店，每碟壽司只需$100円起，還有500円一個新鮮刺身丼，夠晒吸引！

壽司每碟只是100日圓左右，款式也不少。（圖片來源：eriko0829lanlanlan@IG）

01. 魚米迴轉壽司（魚べい) 抵食連鎖壽司店

店面乾淨、裝修明亮，最重要是只需每碟100日圓就可吃到新鮮壽司，其中一間 CP值高店主一定是「魚米迴轉壽司」。其實魚米是香港人熟悉的元氣壽司集團旗下的連鎖壽司店，主打「便宜」價錢，吸引很多大胃王到此吃個飽。因為並非傳統的壽司店，食客都會以平板電腦下單，仲有中文繁、簡體、英文、韓文語言版本，Menu圖文並茂，就算不懂日文落單都非常易辦。

+ 4 + 3 + 2

魚米迴轉壽司（魚べい) (涉谷分店)

地址：東京都區道玄坂 2-29-11

電話：+81 (0)3 3462 0241

營業時間：11am-12mn

真正每碟100円的壽司店，而且現場可以玩扭蛋遊戲，可贏得迷你壽司扭蛋，有得食又有得玩。（攝：陳詩雅）

02. 排長龍壽司店 無添くら寿司

要說到大受台灣人歡迎的「無添くら寿司」，因為以每碟壽司平均價只需100日圓（約7港元），在日本、台灣兩地都得到很高的關注，更因太受歡迎已在台灣開了分店。即使在日本，店外總是排滿人龍，店內的壽司種類逾80種，就算每人鯨吞十多碟壽司，都不過100港元，最啱大胃王！食滿5碟壽司，仲可以玩抽扭蛋遊戲，獎品多是迷你壽司造型的小模型，有得食又有得玩！

+ 5 + 4 + 3

無添くら寿司 (板橋店) 地址：東京都板橋區小豆澤3-9-5 電話：+81 (0)3 5916 6610 營業時間：11am-11pm

「すし椿」的午飯是不少食客的Best Choice，這裡的午餐價格很親民，只需500日圓（約35港元）便可吃到刺身丼！（圖片來源：kuro2270@IG）

03. 壽司椿（すし椿） 500日圓壽司午餐

雖然這家不屬於迴轉壽司店，但其供應的壽司午餐同樣十分抵食！位於池袋西口的「すし椿」於午市時段供應的壽司，最便宜可以500日圓吃到手握壽司或刺身丼，即35港元呀！午市Menu咁平，同樣價錢在香港往往只能吃到爭鮮，但這裡則用上愛媛縣三崎港的新鮮魚，還有經驗師傅駐場。往往不用100港元便能享受此高水準服務和美食，認真超值！

+ 3 + 2

すし 椿（池袋西口店）

地址：東京都豊島区西池袋1-20-1 アイタワー B1F

電話：+81 (0)3 5985 4077

營業時間：11:30am-12mn（午餐時間：11:30am-3pm）

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