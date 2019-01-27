【台中景點懶人包】在森林和原野！10個必去自然系IG打卡超靚秘境

擁有眾多美食、山水景致、打卡景點的台中一直是台灣旅遊的熱門地方，搭上年底捷運即將通車、台中花博的展開，台中又增添了許多新樣貌，除了經典必去景點忘憂谷、台中國家歌劇院、勤美綠園道外，你還知道台中哪裏好玩嗎？ReadyGo整理了10個全新台中必去自然系打卡秘境，一於下個Weekend就出發！

自然秘境系

1. 泰安小學：落羽松

落羽松轉紅之際，讓泰安小學披上一件火紅的新衣，這裏的景色美的就像電影場景，隨着四季染上不同色彩，童話世界般的夢幻美景讓人不捨離去。

2. 九天黑森林

茂密的樹林搭上光影的變化總是林間最美的景致，有着迷霧魔幻森林之稱，逆着光拍攝總能拍出夢幻的照片，難怪成為婚紗攝影的外拍秘境選擇之一。

九天黑森林（Instagram@wei__lol）

3. 龍貓隧道

台中后里的無患子森林是片秘境，數萬棵的無患子形成一條條的森林隧道，好像走着走着就能遇見龍貓那可愛的圓滾滾身影，也因此又被稱為龍貓隧道。

4. 中東海棗

是誰住在深海的大鳳梨裏~看到這片可愛的海棗田，腦海中就會浮現這洗腦的旋律，位於台中大肚的中東海棗田可是名副其實的秘境，絕佳美景可不讓落羽松專美於前。

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