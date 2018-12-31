【冰島自由行】Hverfjall惠爾山火山口　此生必到一望無際大雪原

旅遊
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※今日行程(4/5）：

Dimmuborgir Guesthouse民宿►Hverfjall 惠爾火山口►Dettifoss 黛提瀑布►Skútustadagigar 偽火山口群►Guesthouse Brunahlid民宿

（Daphnewan提供）

因為Dimmuborgir Guesthouse民宿實在太棒了，我們私混到最後一刻才check out，所以前往Hverfjall（惠爾火山口）已經是中午時間了，反正今日不趕行程，沒有時間上的壓力。

Hverfjall是個非常大的火山口，直徑1km， 深140m，大約於2500年形成， 跟一般的火山口形成原因不同，是其他火山爆發後，岩漿覆蓋周圍的湖水，水遇到高溫產生大量水蒸氣，最終噴發造就而成~被噴發出來的火山碎屑，形成比較大塊的火山塊跟小塊的火山礫沙就散落堆積在火山口周圍，進而產生出這樣一個大型火山口環。因此這個火山口環底下是沒有熔岩的，所以也有人稱為「偽火山口」。

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【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：冰島。景-米湖鑽石圈:Hverfjall 惠爾火山口

冰島。米湖住宿-擁有無敵湖景的Dimmuborgir Guesthouse

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